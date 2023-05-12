شركة ميرسك تقرر إضافة سفن إضافية في خدمات آسيا وأوروبا

أعلنت شركة Maersk عن تغييرات في شبكتها في آسيا وأوروبا بهدف تحسين موثوقية خدماتها وتعزيز كفاءتها في استهلاك الوقود.

وأوضحت الشركة عبر تقرير ” ترجمته المال ” أنه اعتبارًا من الأسبوع 23 خلال العام الماضي، فقد تقرر إضافة سفينة واحدة في كل من خدمات AE5 و AE10 و AE7 و AE55 و AE11 و AE12 و AE15 وسفينتين في خدمة AE6 والتي تم على بعض الموانئ المصرية أهمها شرق بورسعيد.

وقالت ميرسك في: “ستسمح لنا السفن المضافة بتقليل السرعات وتوفير حاجز حاجز لاستيعاب تحديات الجدول الزمني ، وتحسين الموثوقية ، وتقليل مخاطر الإبحار الباطل”. من المتوقع أيضًا أن تؤدي تخفيضات السرعة إلى تقليل الانبعاثات بشكل كبير.

ومن المتوقع أن يكون للتغييرات التي تمت على تلك الخدمات تأثير على متوسط أوقات العبور بين الموانئ.

وأشارت ميرسك إلى أن متوسط زمن العبور من آسيا إلى شمال أوروبا سيزداد بثلاثة أيام ، من آسيا إلى البحر المتوسط بيومين ، ومن شمال أوروبا إلى آسيا ثلاثة أيام، ومن البحر الأبيض المتوسط إلى آسيا ثلاثة أيام.