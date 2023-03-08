شركة ميرسك تبدأ في إعادة الشحن المباشر إلى أوكرانيا

أعلنت شركة Maersk أنها بدأت في hستقبال الحجوزات لشحن البضائع مباشرة إلى أوكرانيا من أي مكان في العالم، مما يخفف من مشكلة مشتركة مع العملاء خلال العام الماضي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحسب منشور صادر عن “ميرسك ” على أنه سيتم بدء الخدمة عبر سفينة أسبوعية جديدة من ميناء كونستانتا في رومانيا إلى ميناء ريني في أوكرانيا. تعمل هذه الخدمة الآن بكامل طاقتها عبر طريقين – عبر قناة كونستانتا / الدانوب والبحر الأسود – مع وقت عبور يبلغ حوالي 1.5 يومًا.

وأضافت ميرسك أن أنظمتها محدثة وجاهزة لقبول حجوزات العملاء المباشرة إلى ميناء ريني، مؤكدة على أن الحجوزات ستخضع للقدرة التشغيلية والوثائق الصحيحة التي يتم تقديمها، والتي تشمل القبول القانوني لشرط أوكرانيا بسبب المخاطر المستمرة في المنطقة.

وكانت قررت شركة ميرسك، بيع مواقعها اللوجيستية في روسيا إلى شركة “آي جي ديفيلوبمنت ليمتد” IG Finance Development Limited.

وتشمل عملية البيع منشآت ميرسك والمستودعات الداخلية في نوفوروسيسك بسعة 1500 حاوية (TEU) ومستودع مبرد في سانت بطرسبرغ حصل على موافقات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي وروسيا، بحسب بيان الشركة.

ولم تكشف الشركة الدنماركية عن أسباب بيع مواقعها اللوجيستية في روسيا، لتصبح آخر المنضمين لكثير من الشركات الغربية التي خرجت من روسيا عقب الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير العام الماضي.

وقال كبير المسؤولين التجاريين بالشركة، كارستن كيلدال، في بيان: “يسعدنا العثور على مالك جديد لموقعين لوجستيين تابعين لنا في روسيا ومن ثم تنفيذ قرارنا بالتخلي عن جميع أصولنا في البلاد”.

تعد من أحدث استثمارات ميرسك، إقامة منطقة لوجستية متكاملة في ميناء جدة الإسلامي، مع الهيئة العامة للموانئ السعودية، في صفقة تبلغ 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار).

وحققت ميرسك ارتفاعًا في الإيرادات عام 2022 نسبته 32% لتصل إلى 81.5 مليار دولار، وقفزت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب بنسبة 57% لتصل إلى 30.9 مليار دولار.

وتوقعت ميرسك في تقريرها المالي، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، مع تراجع الطلب وانخفاض نمو سوق حاويات المحيطات العالمية بنسبة 2.5%، ومن ثم ترجح الشركة أن تشهد نموًا يتناسب مع أداء السوق.

كما تتوقع تحقيق أرباح أساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين تتراوح من 8 إلى 11 مليار دولار عام 2023، وتدفق نقدي حر لا يقل عن ملياري دولار.

تعمل الشركة الدنماركية في 130 دولة ولديها أكثر من 100 ألف موظف، وتقدم خدماتها عبر 67 محطة.