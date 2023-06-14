شركة مياه القاهرة تُكَثِّفُ حملات توعية المواطنين استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

كثَّف قطاع الإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة، ومن خلال إدارات “التوعية واستطلاع الرأى والمشاركة المجتمعية”، حملاته التوعوية للمواطنين بمختلف شرائحهم وأعمارهم، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وذلك في إطار خطة الشركة لرفع حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك، وتنفيذاً لتوجه الدولة لترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

صرح بذلك المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، موضحاً أن الحملات التوعوية شملت جميع مناطق وأحياء محافظة القاهرة.

حيث تم تنظيم العديد من حملات التوعية والندوات التثقيفية لأصحاب محال الجزارة والمارة بالأسواق، ضمن برنامج توعوي مكثف، لتوعية المواطنين بعدم الإسراف في المياه، وترشيد استهلاكها، وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، وتعزيز المسؤولية تجاه كل نقطة مياه.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أهمية تكثيف حملات التوعية المختلفة قبيل عيد الأضحى المبارك، تزامنا مع زيادة استهلاك المياه، الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحي.

الخط الساخن

موضحاً أن الخط الساخن 125 يعمل على مدار الساعة، لتلقي استفسارات المواطنين وشكاواهم المختلفة، وهناك فرق الصيانة الفنية الجاهزة لسرعة التدخل ومواجهة أي أعطال بالمحطات، أو أعمال طارئة أو أزمات قد تحدث.

وتضمنت الحملات، قوافل طبية بمراكز طب الأسرة، ونشر إرشادات للطرق السليمة والآمنة لجمع مخلفات الأضاحى، والتخلص منها، وإلقائها في الأماكن المخصصة وعدم إلقائها فى بالوعات الصرف الصحى، لتنبيه المواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة التعامل بشكل صحيح مع مخلفات الأضاحى.

توعية الأطفال

كما استهدفت الحملات التوعوية، المكتبات العامة للتركيز على النشء الصغير، وغرس المفاهيم الصحيحة والإيجابية في ثقافتهم، والتوعية بالحفاظ على المياه، بجانب عقد لقاءات وندوات بالجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة، وإجراء استطلاعات رأى للمواطنين، للتعرف على مدى رضائهم عن الخدمات التى تقدمها الشركة.