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شركة مياه القاهرة تنفي انقطاع الخدمة عن مناطق بمصر الجديدة وعين شمس

هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة
المال - خاص 6:29 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21 6:29 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

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نفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة ومناطق عين شمس.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، ولا يوجد بيانات انقطاع للمياه في هذه الأماكن، مؤكدة أن ما نُشر من صورة تنتسب لاحدى المواقع الهامة والشهيرة هي صورة قديمة نشرت بتاريخ 24 أغسطس الماضي.

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وأضاف البيان، أن هذه الصورة تم إعادة نشرها من خلال أحد مروجي الشائعات، مطالبة من العملاء تحري الدقة والرجوع إلى الصفحة الرسمية عبر الفيس بوك الخاصة بشركة مياه الشرب بالقاهرة؛ مؤكدة أنها الوحيدة المنوط بها نشر كافة بيانات الشركة، وإعلانات قطع المياه

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بقلم المال - خاص

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