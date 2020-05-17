شركة مياه الشرب في القاهرة تعلن قطع الخدمة عن 8 مناطق

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة مساء الأحد أنه وقع كسر مفاجىء بخط الصرف الصحى قطر 800 مم بشارع أبوبكر الصديق بسبب إعمال وانشاءات الكبارى .

وقالت الشركة في بيان إن ذلك سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (ميدان المحكمة – الميرلاند – الألف مساكن – ابن الحكم – شارع سليم – شارع طومان – مساكن الحلمية – ترعة الجبل ).

وأضافت إنها تأسف لهذا العطل الخارج عن إرادتها وتعمل على إعادة تشغيل الخدمة فى أسرع وقت ممكن.

وأوضحت أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.