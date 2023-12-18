شركة مياه الشرب في الإسكندرية تبحث تعزيز التعاون مع المجتمع المدني

نظمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إجتماع مع لجنة المجتمع المدني برئاسة السيد المهندس أحمد جابر شحاته رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب بشركة مياه الإسكندرية واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وذلك لمناقشة دعم و تطوير مجالات التعاون بين مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني.

و حضر الاجتماع الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندريةو السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية و فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الاوقاف و القسنوفير إلهام ( البطريركية المرقسية ) الدكتورة ايمان احمد احمد منا مقرر مناوب فرع المجلس القومي للمرأة و المهندسة مروة الدريني ( رئيس الاتحاد النوعي المصري للمياه و الصرف

كما حضر اللقاء إسلام كوراني رئيس مجلس إدارة جمعية مصدر خير و الدكتور محمد البنا جمعية الريادة للتنمية والدكتور مجدي شريف – جمعية الريادة للتنميةو اماني عبد السميع جمعية كيان الخيرية و ناصف ماهر مدير عام المشاركة المجتمعية بمديرية التربية و التعليم و نادية الكاشف ( صحفية )و سلوي عثمان اعلامية .

وبدأ المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية حديثه بالترحيب بالحضور من أعضاء اللجنة .

وأوضح أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك الجمعيات و المؤسسات الخيرية من تحقيق تأثير إيجابي علي المجتمع و ذلك من خلال تعزيز التنمية المستدامة و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وكذلك تعزيز الشراكة و بناء الثقة في تحقيق الاهداف المشتركة بين المؤسسات الحكومية و المجتمع المدني.

وقام اللواء محمود نافع بالتأكيد على الحضور من المجتمع المدني علي بذل مزيد من الجهد للعمل على زيادة وصلات صرف صحي للاسر الاشد احتياجا .

وبحث الاجتماع أهمية تطوير التعاون بين المؤسسات الحكومية و المجتمع المدني و زيادة الوعي المائي لدي المواطنين .

ويعتبر انعقاد لجنة المجتمع المدني فى شركة مياه الشرب بالإسكندرية خطوة هامة في إرساء دعائم التشارك الفعال مع المجتمع المدني، وبالتالي الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.