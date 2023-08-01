شركة مياه الشرب بالإسكندرية تشارك بالتوعية خلال القوافل الطبية في برج العرب

قامت إدارة التوعية فى شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بالمشاركة في القافلة الصحية بوحدة صحة أبو صير ببرج العرب، وتنوعت المشاركة في تنفيذ ندوات توعوية عن ضرورة ترشيد استهلاك المياه، وعن التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية.

ويأتى ذلك تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية.

كما تم التعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وأثرها على المجتمع المصرى، خاصة أهلنا بالريف وتنفيذ ورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة للحاضرين، وتنفيذ ألعاب تفاعلية للأطفال و ورش رسم وتلوين للأطفال.

وفى نهاية اللقاء، تم توزيع بروشور الشركة وتعليق الملصقات الإرشادية والرد على كافة أسئلة واستفسارات الحاضرين.