شركة موبايلات صينية تنتج سيارات كهربائية لأول مرة

تخطط شركة تشاومى الصينية، المعروفة بإنتاج الموبايلات السمارت، لإنشاء مصنع سيارات كهربائية فى العاصمة بكين بغرض إنتاج سيارات كهربائية لأول مرة فى تاريخها، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف مركبة تعمل بالوقود المتجدد سنويًّا، ضمن خطة حكومة بكين لتعزيز استخدام الطاقة الخضراء، وتقليص العوادم الكربونية، والقضاء على تلوث الهواء والحفاظ على البيئة نقية تخليص المدن الصناعية من التلوث والضباب الدخانى الناجم عن المصانع ووسائل المواصلات التى تعمل بالوقود التقليدي مثل البنزين والسولار.

خصصت شركة تشاومى وحدة جديدة تابعة لها لإنتاج سيارات كهربائية باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

كانت شركة تشاومى قد أكدت، في مارس الماضي، أنها ملتزمة باستخدام آلاف المتاجر المخصصة لبيع الموبايلات السمارت لبيع سيارات كهربائية التى ستنتجها.

وتملك شركة تشاومى الآلاف من منافذ البيع المنتشرة فى أنحاء الصين لتوزيع الموبايلات الذكية لبيع إنتاجها الجديد من السيارات الكهربائية.

وأعلنت سلطات بكين أن وحدة إنتاج السيارات الكهربائية، التابعة لشركة تشاومى، تبنى المصنع على مرحلتين ليبدأ إنتاجه فى عام 2024.

وأعلنت شركة تششاومى أن المقر الرئيسى للوحدة ومكاتب المبيعات ومراكز الأبحاث فى منطقة التنمية الاقتصادية والتطوير التكنولوجى التى تدعمها الحكومة الصينية.

شركة تشاومى تنتج سيارات كهربائية لأول مرة

وتستخدم وكالة التنمية الاقتصادية والتطوير التكنولوجى، التى تتخذ من العاصمة بكين مقرًّا لها، حسابها على موقع ويشات الرسمى للسلطات الصينية.

ويتوقع لي جون، الرئيس التنفيذى لشركة تشاومى، أن يبدأ مصنع السيارات الكهربائية إنتاجه فى عام 2024، وفقًا للموعد المستهدَف.

وتتصدر الصين العالم فى إنتاج وتسويق سيارات الطاقة الجديدة، طوال الأعوام الستة الماضية، مع ارتفاع عددها ليتجاوز 6.78 مليون وحدة.

ويدخل ضمن هذا العدد من سيارات الطاقة الجديدة حوالى 5.52 مليون سيارة كهربائية، وخصوصًا فى مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

وتهدف السلطات فى مقاطعة جيانغسو إلى زيادة إنتاجها السنوي لسيارات الطاقة الجديدة إلى 500 ألف وحدة بحلول عام 2025. سيارات كهربائية صينية

وتدرس مقاطعة جيانغسو لتتجاوز مبيعات سيارات الطاقة المتجددة سنويًّا فيها 20% من إجمالى مبيعات السيارات الجديدة لها بحلول 2025.

وتتوقع أن يحتلّ إنتاج مركبات الطاقة المتجددة، ولا سيما الكهربائية، أكثر من نصف إجمالى إنتاجها للسيارات بعد ذلك العام بعشر سنوات.

وأنتجت مقاطعة جيانغسو بعام الوباء 96 ألف سيارة تعمل بالطاقة المتجددة لتستحوذ على 7% من إجمالى إنتاج السيارات في الصين.

وأنتجت 274 ألف سيارة تعمل بهذه الطاقة الطرق بالمقاطعة، بنهاية العام الماضى، منها 90% حافلات لاستخدامها بقطاع النقل العام.

وتراجع إنتاج سيارات الركاب بالصين 4.1%، في أكتوبر الماضى، مقارنة بنفس الشهر في عام الوباء، وهبطت مبيعاتها 13.9% بنفس الشهر.

وقفزت مبيعات سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة بأكثر من 141% في أكتوبر الماضى لتتجاوز 321 ألف وحدة فى أكتوبر 2020.

وبلغت هذه المبيعات، في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 2.14 مليون وحدة، بنسبة ارتفاع 192%، مقارنة بنفس الفترة في عام الوباء.

ويرجع هذا الانتعاش بفضل برنامج حكومة بكين لتعزيز السيارات التى تعمل بالكهرباء وأنواع الطاقة المتجددة الأخرى كالألواح الشمسية والخلايا الهيدروجينية.