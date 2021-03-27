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شركة منك للاستثمار العقاري: قدمنا آليات بيعية جديدة لجذب العملاء

خلال المشاركة لأول مرة بمعرض "ذا ريل جيت"
خالد الأسمر 1:00 ص, الأحد, 28 مارس 21 1:00 ص, الأحد, 28 مارس 21

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استهدفت شركة منك للاستثمار العقاري عدد من الأليات لجذب العملاء خلال مشاركتها في معرض “ذا ريل جيت” الذي أقيم في الفترة من 25 إلى 27 مارس.

وقال المهندس عبد الله سلام رئيس مجلس إدارة شركة منك للاستثمار العقاري، إن المشاركة في معرض “ذا ريل جيت” لأول مرة هو بمثابة الحدث المهم بالنسبة للشركة لأنه يمثل أول ظهور حقيقي لها وسط كبار المطورين العقاريين بالمعرض.

وأضاف سلام خلال تصريحات خاصة لـ “المال”، أن شركته قامت بطرح مشروعيها “كيندا” و “ذا هوفت” على عملاء معرض “ذا ريل جيت”، لافتا أنه قدم منتج مختلف لجذب العملاء.

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وأشار، إلى أنه بالنسبة لمشروع كيندا المقام على مساحة 27 فدان بتاج سيتي شرق القاهرة فقد تم طرح المشروع بتقديم وحدة سكنية صافية المساحة وتامة التشطيب والفرش للعميل.

وأفاد، أن هذا المنتج ينال إعجاب الشباب خاصة في ظل إيجاد حلول سريعة تساعد الشاب على اتخاذ قرار سريع بالشراء لأنه أمام شكل جديد من الوحدات السكنية المتكاملة.

وأوضح سلام، أن المساحات تبدأ من 60 متر بأسعار تبدأ من 1.7 مليون جنيه وأقساط على 6 سنوات بدون مقدم.

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وتابع، أنه بالنسبة لمشروع “ذا هوفت” المقام على مساحة 3400 متر بإجمالي 6 أدوار، فهو عبارة عن مبنى واحد ويتضمن المشروع من إداري تجاري سكني فندقي.

وأضاف، أن الجديد في المشروع هو شراء حصص وليس وحدات، بمعنى أنه بدلا من شراء وحدة 50 أو 60 متر يتم الشراء بالمبنى كله بالمشاركة مع آخرين حصة بمساحة 4 متر “يعتبر شريك بالمبنى بتلك المساحة”.

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وأوضح سلام، أنه بموجب تلك الحصة يكون العميل قد شارك في إيرادات المبنى كله سواء الإداري أو التجاري أو السكني فندقي.

وأشار، إلى أنه عندما يتم تشغيل المبنى سيحصل العميل على عائد بحسب الحصة التي ساهم بها.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية

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