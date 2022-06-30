شركة مصر للبترول تصدر تسعيرة جديدة لبيع منتجاتها من الزيوت (مستند)

قررت شركة مصر للبترول وضع تسعيرة جديدة لمنتجاتها اليوم 30 يونيه بخصوص أسعار زيوت السيارات بالسوق المحلية، وذلك بالرغم من إقرار تسعيره جديدة للشركة خلال أبريل الماضي.

وحسب منشور صادر عن الشركة حصلت عليه ” المال ” فقد تم الغاء جميع المنشورات السابقة الخاصة بالتجار والوكيلا، ويتم العمل بالتسعيرة الجديدة بدءا من أول يوليو المقبل، لحين صدور تعليمات تسويقية جديدة.

وأكدت الشركة على أن الاسعار الجديدة يتم تطبيقها وفقا لعدد من الشروط أهمها أن تلك الاسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، والسداد يكون نقدا مقدما، وفي حالة رغبة وكلاء المنافذ التسويقية / وكلاء بيع الزيوت والشحوم التمتع بتسهيلات إئتمانية في السداد وبنفس الاسعار الواردة بهذا المنشور وطبقا لرؤية مدير عام المنطقة يتم منح الوكيل تسهيلات ائتمانية لسداد منتجات الزيوت والشحوم طبقا للمدة الائتمانية خمسة ايام عمل من تاريخ الفاتورة ، والقيمة الائتمانية طبقا للسلطات الواردة باللائحة العامة للتسويق 2022 / الباب الثالث / الفصل الثاني والخاص بتنشيط مبيعات الزيوت والشحوم على أن تقوم المنطقة بأخذ كافة الضمانات اللازمة.

وفي حالة طلب التاجر أو الوكيل كمية أقل من 50 طن شهريا يتم احتساب الكمية طبقا لاسعار الوكلاء الواردة بالقائمة الرسمية، كما أن الاسعار الجديدة لجميع الوكلاء وتجار مناطق الشركة من جميع الأصناف أو اي صنف منهم على حده.

وكانت قد رفعت الشركة أسعارها خلال ابريل الماضي بنسب تتراوح بين 10 إلى 15%، والتي تم العمل بها بداية من منتصف ابريل الماضي.

وارجعت الشركة سبب زيادة أسعار الزيوت الى ارتفاع اسعار المواد المستوردة التي تدخل في الزيوت بنسب تصل الى 40% .

يذكر أن مصر للبترول هي إحدى شركات قطاع البترول المصري، والتي تأسست لكي تكون كبرى شركات تسويق المنتجات البترولية في مصر، حيث تقوم بتسويق ونقل المنتجات البترولية وفقا للحصص التي تقررها الهيئة المصرية العامة للبترول.

وتعتبر الشركة أقدم شركة بترولية في مصر, حيث تمارس نشاطها منذ عام 1911 وكانت تعرف حين ذاك باسم شركة شل مصر المحدودة، حتى قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميمها وتحويلها إلى القطاع العام في عام 1964 تحت اسمها الحالى كإحدى الشركات الوطنية.

وتغطي الشركة أنواع مختلفة من الانشطة منها تموين الطائرات حيث تغطى 13 مطار على مستوى مصر، وتموين السفن حيث تغطى المواني المصرية الثلاثة الإسكندرية والسويس وبورسعيد، وكذا تقوم بأنشطة التموين بالزيوت المعدنية، والكيماويات، وخدمة المحطات، وتقوم الشركة بتصدير منتجات إلى الدول الأفريقية والعربية ” السعودية، اليمن، السودان، غانا، زامبيا، توجو، مالطا, وغيره.