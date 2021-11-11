طاقة

شركة مصر للبترول ترفع رأسمالها من 750 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه (مستند)

مقسما إلى أسهم متساوية القيمة؛ كل منها بقيمة منها 5 جنيهات مصرية
المال - خاص 12:30 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 12:30 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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نشرت جريدة الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، الخميس، قرار رفع شركة مصر للبترول رأسمالها من 750 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه.

وبحسب المادة الأولى قررت الشركة تعديل النظام الأساسي ما يتفق مع القانون رقم 97 لسنة 1983 لإنشاء القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية، بتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي والخاص برأس مال الشركة.

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وجاء تعديل المادة السادسة، ليرفع رأس مال شركة مصر للبترول المصرح به إلى مبلغ 2 مليار جنيه مقسما إلى أسهم متساوية القيمة؛ كل منها بقيمة منها 5 جنيهات مصرية، فيما بلغ رأس المال المدفوع 505372399 جنيها؛ مُوزعًا على 101074480 سهمًا.

وكان رأس مال شركة مصر للبترول قبل التعديل يبلغ 750 مليون جنيه.

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شركة مصر للبترول هى إحدى أكبر شركات تسويق المنتجات البترولية فى مصر بدأت عام ١٩١١ تحت اسم شركة شل مصر ليمتد و تم تمصيرها عام ١٩٦٤. تقوم الشركة بتوزيع منتجاتها من خلال عدد كبير من منافذ البيع (محطات خدمة و تموين) موزعة على جميع محافظات الجمهورية

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بقلم المال - خاص

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