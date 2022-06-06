شركة مصر لتأمينات الحياة تحصد جائزة أفضل شركة تأمينات حياة فى مصر لعام 2022

حصدت شركة مصر لتأمينات الحياة ؛إحدى شركات مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام على جائزة أفضل شركة تأمينات حياة فى مصر لعام2022 من مجلة (جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو) تقديراً لتميزها خلال العام الماضي و تصدرها القمة على مستوى شركات التأمين فى السوق المصرى من خلال مؤشرات مالية قوية و لتنوع حلولها التأمينية المبتكرة التى تتناسب مع كافة إحتياجات كافة طوائف الشعب المصرى هذا و بالإضافة إلى تصدرها شركات التأمين فى التحول الرقمى و تقديم حلول و خدمات رقمية متميزة.

وبهذه المناسبة قال الدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة : “اننا فخورون جدا بهذا التقدير من مجلة جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو، الذي يثبت قدرتنا على الحفاظ على مكانتنا كشركة تأمينات حياة رائدة في المنطقة لأكثر من 120 عام و على التطوير المستمر لنتمكن من دعم جميع عملائنا على تحقيق أهدافهم المالية و تأمين الأسر المصرية ضد المخاطر”.

وأضاف: “نحن ملتزمون تماماً بتقديم أفضل الحلول التأمينية لجميع عملائنا فى أكثر من 150 فرع فى جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى أكثر من 400 فرع تأمين بنكى تضم أكثر من 8000 مستشار تأمينى بخلاف القنوات الرقمية وبتقديم الحلول الجديدة و الفريدة من نوعها التي تمكن الشركة وعملائها من الاستثمار و الإدخار والتأمين بطرق أكثر إستدامة” .

وتابع: “هذا التكريم يعكس جهود وتفاني جميع الزملاء العاملين بشركة مصر لتأمينات الحياة ؛ وبالنيابة عن مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة وجميع العاملين بها نتقدم بخالص الشكر و التقدير لعملائنا الكرام على ثقتهم الغالية بنا ونعدهم بالإستمرار فى تقديم حلول وخدمات تأمينية مبتكرة ذات قيمه مضافة عالية وفي التطوير المستمر للإسهام في دعم خطط الدولة فى نمو الإقتصاد الوطنى المستدام والسوق المالى المصرى “.

للإطلاع على قائمة جوائز جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو برجاء الضغط على هذا الرابط: https://www.globalbankingandfinance.com/global-banking-finance-awards-2022-award-winners/

نبذة عن شركة مصر لتأمينات الحياة:



شركة مصر لتأمينات الحياة (MLI)، هي أكبر شركة متخصصة في تأمينات الحياة في السوق المصري من حيث الحجم ورأس المال والحصة السوقية؛ وتقدم أكثر من 25 وثيقة تأمين وادخار واستثمار. وتأسست شركة مصر لتأمينات الحياة في عام 1900 تحت اسم شركة التأمين الأهلية المصرية، وهي أقدم شركة تأمينات حياة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وصار اسمها شركة مصر لتأمينات الحياة في عام 2010، بعد قرار نقل كافة أنشطة تأمينات الحياة في الشركات الحكومية إلى شركة واحدة. وشركة مصر لتأمينات الحياة هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.



وتقدر استثمارات الشركة بأكثر من 37.1 مليار جنيه تستثمر في قطاعات اقتصادية مختلفة. تم اعتماد مصر لتأمينات الحياة دوليًا منbest) (A.M. للسنة الرابعة على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أكبر شبكة فروع في جميع أنحاء مصر تصل إلى 150 فرعًا بخلاف فروع التامين البنكي التى تتعدى ال400 فرع فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية و تضم أكثر من 8000 مستشار تأمينى ؛ تخدم قاعدة عملاء واسعة بأكثر من6 مليون عميل مؤمن عليه وأكثر من 1000 شركات ومؤسسات من خلال 30 برنامج تأمينى. وفي عام 2020، وقعت الشركة أول اتفاقية تأمين بنكي من نوعها مع البنك الأهلي المصري، حيث لعبت دورًا أساسيًا في نشر الشمول المالي في مصر من خلال إطلاق وثيقة “معاش بكره” وهي وثيقة تقاعد فريدة من نوعها.