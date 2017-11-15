شركة مصر تجدد التأمين على ماريدايف

الشاذلي جمعة: جددت شركة «مصر للممتلكات» وثيقة التأمين على أسطول شركة «ماريدايف» للخدمات الملاحية والبترولية، بإجمالى مبالغ تصل إلى مليار دولار. قال نظمى حسين، مدير عام إعادة البحرى بمصر للممتلكات «مصر للتأمين»، إن الوثيقة تغطى أخطار أجسام السفن، ومنها القرصنة…

الشاذلي جمعة:



جددت شركة «مصر للممتلكات» وثيقة التأمين على أسطول شركة «ماريدايف» للخدمات الملاحية والبترولية، بإجمالى مبالغ تصل إلى مليار دولار.

قال نظمى حسين، مدير عام إعادة البحرى بمصر للممتلكات «مصر للتأمين»، إن الوثيقة تغطى أخطار أجسام السفن، ومنها القرصنة والحريق والانفجار والسرقة بالإكراه بواسطة أشخاص من خارج السفينة.

وأضاف أن الوثيقة تشمل تغطية المسئولية المدنية قبل الغير، وإهمال الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين، وخيانة الربان أو الضباط أو البحارة، وعطل الماكينات والأجهزة الملاحية، بجانب التصادم.



وحققت شركة مصر للتأمين أقساطًا مباشرة بلغت 134 مليون جنيه فى العام المالى 2015/2016 بفرع تأمينات السفن مقابل 128.5 مليون جنيه فى العام المالى السابق، فيما بلغت فاتورة التعويضات 22.6 مليون جنيه مقابل 17.6 مليون خلال عامى المقارنة.

وتعمل «ماريدايف» بالأنشطة البحرية فى المناطق الحرة بأنحاء جمهورية مصر العربية من خدمات وصيانة وتركيبات وإنشاءات وانتشال سواء تحت سطح الماء أو خارجه، وكذلك القيام بالأعمال المتعلقة بالخدمات الصناعية بالمياه الإقليمية للمنشآت البحرية والأرضية من نظافة وصيانة وإنشاءات وتركيبات ونقل وتموين وتزويد كافة المعدات اللازمة وقطع الغيار المتعلقة بها.