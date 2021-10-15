شركة مصرية على قائمة فوربس لأفضل أماكن العمل في العالم

11 شركة عربية من أصل 750 شركة حول العالم

أصدرت مجلة فوربس الأمريكية قائمتها السنوية لأفضل 750 شركة حول العالم توفر أفضل بيئة عمل لموظفيها.

ومن بين الشركات الـ750 ظهرت شركة مصرية وحيدة في القائمة وهي البنك التجاري الدولي CIB.

والقائمة تم إعدادها بناء على استطلاع آراء 150 ألف موظف يعملون في شركات ومؤسسات متعددة الجنسيات داخل 58 دولة.

واحتل البنك التجاري الدولي المركز 389 على قائمة الأفضل التي ضمت 750 شركة في المجمل.

وحل البنك في المركز السادس على مستوى الوطن العربي.

وشمل الاستطلاع أسئلة للمشاركين حول تقييمهم للشركات التي يعملون فيها من حيث سمعتها وبصمتها الاقتصادية وحرصها على تنمية المواهب والمساواة بين الجنسين والمسؤولية الاجتماعية.

أفضل 10 شركات في العالم

وعالميا، شهد القائمة تصدر شركة سامسونج للقائمة، تلتها آي بي إم ثم مايكروسوفت في المركز الثالث.

وحلت أمازون في المركز الرابع ثم أبل وفي المركز السادس ألفابت (الشركة الأم لجوجل).

وفي السابع جاءت شركة دل تكنولوجيز، ثم هواوي في المركز الثامن وأدوبي في المركز التاسع.

وفي المركز العاشر جاءت مجموعة بي إم دبليو للسيارات.

أفضل 10 شركات عربيا

أما على مستوى الوطن العربي فقد ضمت القائمة إلى جانب البنك التجاري الدولي، 10 شركات أخرى.

وتصدرت مجموعة الإمارات شركات المنطقة العربية، كأفضل شركة يمكن العمل فيها، وفي المركز 153 عالميًا.

وثانيا، جاءت أرامكو السعودية لكنها احتلت المركز 219 عالميا.

وفي المركز الثالث عربيا، والـ 266 عالميا، جاء البنك السعودي الفرنسي.

ثم شركة المراعي في الرابع عربيا والـ 316 عالميا.

وحلت إعمار العقارية في المركز الخامس عربيا والـ 388 عالميا.

ثم جاء البنك السعودي البريطاني في المركز 425 عالميا.

وتلاه مصرف الراجحي في الترتيب 522 عالميا.

ثم مجموعة الغرير للاستثمار في المركز 575 عالميا.

ثم البنك العربي (الأردن) في المركز 577 عالميا.

وحلت شركة الاتصالات السعودية stc في المركز 578 عالميا.