شركة مصرية توقع اتفاقيتين لاستيراد 64 مليار متر غاز من إسرائيل

خالد بدر الدين: أعلنت شركة ديليك دريلينج، وشريكتها نوبل إينيرجى الأمريكية، أمس الإثنين، عن توقيع اتفاقيتين لتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى لشركة دولفينوس هولدينجز المصرية، بقيمة 15 مليار دولار، من حقول تامار وليفياثان الإسرائيلية لمدة 10 سنوات. من جهته، أكد يوسى أبو، الرئيس التنفيذى لشرك

خالد بدر الدين:

أعلنت شركة ديليك دريلينج، وشريكتها نوبل إينيرجى الأمريكية، أمس الإثنين، عن توقيع اتفاقيتين لتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى لشركة دولفينوس هولدينجز المصرية، بقيمة 15 مليار دولار، من حقول تامار وليفياثان الإسرائيلية لمدة 10 سنوات.

من جهته، أكد يوسى أبو، الرئيس التنفيذى لشركة ديليك، أن عقد الاتفاقيتين يعد حدثا تاريخيا، وأن توريد الغاز لمصر باعتبارها مركز طاقة إقليميا سيسمح بتوريد الغاز لسوقها المحلية وتصدير الباقى، مما يساعد على تطوير اقتصادى للبلدين.

وذكرت وكالة جلوبز أن توريد الغاز سيبدأ عندما يتم الانتهاء من البنية التحتية المطلوبة لنقل الكميات المتفق عليها لمصر، وسيتم حتى توريد 64 مليار متر مكعب أو حتى 2030، أيهما أقرب.

ومن المتوقع نقل الغاز عن طريق خطوط أنابيب شركة شرق المتوسط EMG، التى كانت تنقل سابقا الغاز الطبيعى فى الاتجاه العكسى من مصر لإسرائيل، ومن المحتمل توريد الغاز عبر خطوط أنابيب جارٍ بناؤها في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل لوثيان ثم إلى مصر، أو من خلال خطوط أنابيب جديدة تربط إسرائيل مع مصر.

ومن ناحية أخرى، قال مصدر حكومى مصري، طلب عدم نشر اسمه، إن الحكومة لن تستورد الغاز الطبيعي، معلقا على الصفقة بأن شركات خاصة دولية ستستورد الغاز من الخارج فى إطار توفير احتياجاتها بالإضافة إلى إسالة الغاز وإعادة تصديره مرة أخرى، بينما أعلن وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز أمس الإثنين، أن اتفاقات تصدير الغاز الطبيعى ستقوى العلاقات بين بلاده ومصر.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بهذه الاتفاقية ، مشيرا إلى أنها ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة وسيتم توجيهها لقطاعات التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين.

وأضاف: «لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز، وقمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية، لكن فوق كل شيء آخر، فإنه يعزز المواطنين الإسرائيليين، هذا هو يوم عيد».