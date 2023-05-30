شركة مشتركة مع جنرال موتورز تحصل على 221 مليون دولار تمويلا من كندا

أعلنت شركة “بوسكو فيوتشر إم” الكورية لتصنيع مواد البطاريات أن شركتها المشتركة مع “جنرال موتورز” قد حصلت على تمويل بقيمة 300 مليون دولار كندي (221 مليون دولار أمريكي) من الحكومة الكندية لمصنع الكاثود المتصور في كيبيك، بحسب وكالة يونهاب.

أعلن وزير الصناعة الكندي خطة العمل أمس الاثنين خلال زيارة لموقع البناء في بيكانكور، حيث كان رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليجولت ومسؤولون آخرون حاضرين أيضا، وفقا لشركة “بوسكو فيوتشر إم”.

تقوم “أولتيوم كام” ، الشركة المشتركة بين “بوسكو فيوتشر إم” و”جنرال موتورز”، ببناء أول منشأة لتصنيع الكاثود في كندا في مشروع تبلغ قيمته 633 مليون دولار أمريكي. وتهدف الشركة إلى الانتهاء من بناء المصنع في النصف الثاني من عام 2024.

قال مصدر صناعي مطلع على الأمر إن الحكومة الفيدرالية الكندية وحكومة كيبيك ستستثمران 150 مليون دولار كندي لكل منهما.

تعتبر الكاثودات مكونا رئيسيا يتكون من النيكل والليثيوم والمواد الأخرى المستخدمة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية (EV). تحدد الكاثودات قوة بطاريات السيارات الكهربائية وتشكل حوالي 40% من تكلفة البطارية.

شكلت “بوسكو فيوتشر إم”، المعروفة سابقا باسم “بوسكو للكيماويات”، الشركة المشتركة مع “جنرال موتورز” في يوليو 2022 لبناء مصنع كاثود قادر على إنتاج 30 ألف طن سنويا.

وقالت “بوسكو فيوتشر إم” إن الدعم المالي سيساعد “أولتيوم كام” على تسريع جهوده لبناء سلاسل إمداد مستقرة لمواد البطاريات الرئيسية في أمريكا الشمالية، مما يعزز وجودها في المنطقة.