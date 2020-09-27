شركة مساهمة تبيع آخر حصتها في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 12.3 مليون جنيه

أعلن مصرف أبو ظبى الإسلامى- مصر عن قيام شركة أكسيد أسوار ببيع آخر ما تبقى من حصتها فى البنك بقيمة إجمالية قدرها 12.3 مليون جنيه تقريبا.

وقالت مصرف أبوظبى الإسلامى فى إفصاح للبورصة الأحد إن حصة أكسيد المشار إليها تبلغ 1.14 مليون سهم ما يعادل (0.58% ) تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 10.8 جنيه، ونفذتها شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

مصرف أبوظبي الإسلامي يسجل 530 مليون جنيه أرباح فى النصف الأول

مصرف – أبو ظبى – الإسلامى

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للبنك تراجع صافى أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.4 %

وسجل البنك صافى ربح قدره 530.5 مليون جنيه خلال النصف المنتهى يونيو الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 658.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة خلال النصف الأول إلى 1.95 مليار جنيه، مقارنة بتكلفة بلغت1.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة ارتفاع صافى أرباحه إلى 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 850 مليون جنيه خلال العام السابق.

وكشفت القوائم السنوية ارتفاع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات إلى 6.8 مليار جنيه حتى ديسمبر 2019، مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه خلال 2018.

كما ارتفعت تكاليف الودائع إلى 3.7 مليار جنيه خلال 2019، مقارنة بنحو 3.2 مليار جنيه خلال 2018.

وارتفع صافى الدخل من العائد إلى 3 مليارات جنيه تقريبًا خلال 2019، مقارنة بصافى دخل قدره 2.4 مليار جنيه فى 2018.

أبو ظبى يخطط للتخارج من 7 شركات تابعة

ويعدّ بنك أبوظبى مصر واحدًا من 88 فرعًا لمصرف أبو ظبي الإسلامي؛ أحد أكبر بنوك التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويخطط مصرف أبوظبي الإسلامي– مصر منذ العام الماضى للتخارج من سبع شركات تابعة تعمل فى قطاعات مختلفة.

وقال المصرف، فى إفصاح سابق للبورصة، إنه وضع استراتيجية لإعادة هيكلة الملكية فى بعض الشركات التابعة له غير المتعلقة بالأنشطة المالية، والتى تخص فترة ما قبل الاستحواذ تمهيدًا للتخارج.

ويمتلك المصرف استثمارات في شركات تابعة وشقيقة بنحو 86 مليون جنيه وفقًا للقوائم المالية فى 2018.

ووفقًا للقوائم المالية للبنك بنهاية 2018 يمتلك البنك مساهمات في 11 شركة شقيقة وتابعة، بقيمة 86.281 مليون جنيه.

وتبلغ مساهمته فى الشركة الوطنية للزجاج والبللور 86.13%، و65.74% في الشركة الوطنية للتجارة والتنمية، و55.13% في شركة أسيوط الإسلامية للتجارة، و75.73% في شركة القاهرة للاستثمار.

كما يمتلك شركتي أبو ظبي القابضة وأبو ظبي كابيتال وإديليس للتأجير التمويلي بواقع 99.92% و99.88% و96.66%.

وتبلغ مساهمة المصرف في شركة أبوظبي للاستثمار العقاري 44.42%، وأبوظبي لإدارة الأوراق المالية 99.89%.

كما يسهم البنك فى شركتي الإسكندرية الوطنية للاستثمار والقاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية بنسبتي 69.12% و51.25%.