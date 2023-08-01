شركة مدينة مصر تطلق أولى قوافلها الطبية بالتعاون مع مصر الخير في أسيوط

أعلنت شركة مدينة مصر عن تنظيم قافلة طبية مجانية يومي 30 و 31 من يوليو 2023 بمحافظة أسيوط تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتقديم الخدمات والرعاية الطبية اللازمة للفئات الأكثر احتياجاً بالمحافظة وتمكينهم من الوصول لها.

ويأتي ذلك في إطار المسئولية الاجتماعية الخاصة بالشركة وحرصها الدائم على تنمية المجتمعات التي تتواجد بها ورفع مستوى معيشة قاطنيها وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، كركيزة أساسية من ركائز استراتيجيتها إلى جانب خطة توسعها وتنمية محفظة أراضيها، لتترجم على أرض الواقع كبناء مجتمعات مستدامة على المستوى المادي والمعنوي.

تأتي القافلة الطبية كتعاون لأول مرة بين شركة مدينة مصر ومؤسسة مصر الخير، وتستهدف القافلة الطبية الكشف على أكثر من 400 مريض وتقديم منظومة طبية متكاملة مجانية لشرائح المجتمع الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل تبدأ بالكشف وتنتهي بإجراء التدخل الطبي المطلوب، في جميع أنواع التخصصات الطبية –مثل الباطنة، والعظام، وطب الأطفال، والأنف والأذن، والمسالك البولية، والجراحة، والنساء، والجدلية – من خلال أخصائيين واستشاريين، وباستخدام أكثر الأجهزة المتطورة، لتقديم تشخيص أكثر دقة.

كما تشمل القافلة صيدلية مكتملة، تحتوي على جميع أنواع العلاج التي يحتاجها المستفيد أثناء تنفيذ القافلة الطبية، بعد تحديد الطبيب لنوع العلاج المطلوب للمريض، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية للمستحقين ومتابعتهم بعد القافلة مع توفير وسائل انتقالهم ذهاباً وعودة. وتتمركز القافلة الطبية بالوحدة الصحية بمركز أبنوب لخدمتها وخدمة جميع القرى المجاورة لها.

ومن جانبه عقب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على القافلة الطبية قائلاً ” يعد إطلاق القافلة الطبية تجسيد لرؤية الدولة التي تشجع تكوين شراكات بين القطاع الخاص والمجتمع المدني للارتقاء بجودة الخدمات الصحية خاصة للفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين المصريين.

وتعليقاً على إطلاق القافلة الطبية بمحافظة أسيوط، قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر “إن دعم المجتمعات المحلية من ضمن أولويات شركة مدينة مصر وركيزة أساسية في استراتيجيتها، لذلك جاء التعاون مع مؤسسة مصر الخير، إحدى المؤسسات الخيرية في مصر، في تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للفئات الأكثر احتياجا بمحافظة أسيوط.

وتابع: وتأتي القافلة الطبية تأكيداً على تلك الاستراتيجية لإطلاق مبادرات مسئولية اجتماعية تهتم بالفئات الأولى بالرعاية، خاصة بعد إطلاق الشركة مشروعها الجديد “زهو” بنفس المحافظة، ونتطلع باستمرار لإطلاق مبادرات لتوفير الخدمات والرعاية للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف ربوع مصر.”

وأضافت عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، “إن قطاع الصحة بالمؤسسة يجري مسح شامل للمرضى المستحقين في القرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع مكتبها الدائم في أسيوط والتخصصات التي يحتاجونها وكذلك الأدوية، ويتم الإعداد والتحضير لكل هذه المتطلبات قبل انطلاق القافلة للمحافظة المتوجهة لها.

وتحتوي القافلة على معمل تحاليل متنقل، يجري التحليل ويظهر نتائجه في غضون 10 دقائق، وذلك عقب الكشف من قبل الطبيب المختص، وتحديد نوع التحليل المطلوب، ومن ثم صرف الأدوية المطلوبة، حيث تحوي القافلة صيدلية متنقلة تحوي مختلف أنواع الأدوية.

“تقام القافلة الطبية بالوحدة الطبية في مركز أبنوب وتستهدف تأمين وصول الخدمات الصحية خاصة لقاطني المناطق النائية والمحرومة من تلك الخدمات بمحافظة أسيوط، وهو هدف تتشارك فيه شركة مدينة مصر مع مؤسسة مصر الخير التي تطلق قوافل طبية لتقديم خدمات في مجال الكشف عن الأمراض والعلاج اللازم والفعال بالقرى الأكثر احتياجاً نتيجة قصور الإمكانيات أو البعد المكاني، بالإضافة إلى المشاركة في تنمية تلك المناطق عن طريق رفع مستوى صحة قاطنيها. وتتضمن القافلة الطبية 16 طبيب وممرض و4 صيادلة لتقديم أفضل خدمة صحية ممكنة للقاطنين بمحافظة أسيوط.