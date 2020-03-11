شركة مدينة دمياط للأثاث تنقل مقرها الرئيسى من القاهرة

تبدأ العمل من هناك أول أبريل المقبل

تبدأ شركة مدينة دمياط للأثاث فى عملية نقل المقر الرئيسى للشركة من حى الزمالك بالقاهرة إلى داخل المدينة بمحافظة دمياط، على أن تبدأ العمل من هناك أول أبريل المقبل

باسم نبيل: النقل بهدف التواجد بجوار الورش لمتابعة العمل بشكل أفضل

وأوضح باسم نبيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للأثاث، فى تصريحات لـ “المال”، أن نقل المقر الرئيسى للشركة إلى محافظة دمياط بهدف التواجد بجوار الورش لمتابعة العمل بشكل أفضل، وتلبية احتياجات الصناع.

وتحتوى مدينة دمياط للأثاث 1400 ورشة، وأراضي للأغراض الصناعية كاملة المرافق بمساحة تبلغ 600 ألف متر مربع، كما تشمل منطقة تجارية تسويقية تضم مركز تجاري لتسويق الأثاث يضم 300 معرض، وأرض معارض وفندق 4 نجوم وآخر 3 نجوم، ومركز دولي للمؤتمرات، وتشمل خدمات إدارية ومستشفي ومركز تكنولوجي، ومعهد فني للتصميم والتدريب الحرفي، وخدمات مكملة أخرى.

ويعمل بموقع المدينة 18 شركة مدنية متوسطة وكبيرة، بينها «المقاولون العرب»، وتتولى بناء الكبارى الداخلية فوق قناة سورجان التى تمر بالمدينة، ومجموعة الزامل ومقاولون آخرون، وهى مسئولة عن بناء الهناجر وعددهم 54 هنجرًا، وتتولى شركة حسن علام تجهيز الطرق والتربة، ومد المرافق لكامل المشروع. مدينة دمياط للأثاث

وتأسست شركة مدينة دمياط للأثاث برأس مال مرخص به 5 مليارات جنيه ورأس مال مدفوع 518 مليونا تم رفعه بعد ذلك إلى 628 مليونًا، وتتمثل الجهات المساهمة في “بنك الاستثمار القومي 40%، محافظة دمياط بحصة من الأرض تمثل 40% من رأس مال الشركة، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة 5%، وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي – إحدى شركات أيادي للاستثمار والتنمية 15%”.