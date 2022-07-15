شركة مترو الأنفاق تطالب الركاب بارتداء الكمامة داخل المحطات والقطارات

طالبت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الركاب بارتداء الكمامة داخل محطات وقطارات المترو الأنفاق، لافتة إلى أنه يجب التأكد من أن الكمامة تغطى الأنف والفم جيدا، وذلك بهدف الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

ودعت بالاتزام بعدم نزع الكمامة للتحدث مع الآخرين، فيجب عدم وضعها على منطقة الذقن فقط.

وأوضحت شركة مترو الأنفاق أن الكمامة يجب ارتدائها مرة واحدة فقط، وبعد ذلك نتخلص من الكمامة داخل سلة مهملات مغلقة جيدا.

وتجدر الإشارة إلى أن تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا والجرعات التنشيطية، يقلل من فرصة الإصابة بالعدوى، مع مراعاة البقاء فى المنزل فى حالة ظهور أى أعراض، والاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

وقالت شركة مترو الأنفاق أن المداومة على غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون او المواد المطهرة التى تحتوي على الكحول يقلل من خطر الإصابة، مع مراعاة تجنب ملامسة العين والأنف والفم باليدين دون غسلها جيدا، فمن الممكن الاكتفاء بإلقاء التحية من بعيد وتجنب التلامس الجسدى. ويجب عدم البصق على الأرض نهائيا منعا لإنتشار الأمراض.

ومن يرغب في المزيد من المعلومات والإستفسارات الطبية عليه التواصل مع وزارة الصحة عبر الخط الساخن 105.

وإذا أراد أحد الركاب في إرسال شكاوى أو اقتراحات أو استفسارات خاصة بمترو الأنفاق (الخطين الأول والثاني) عليه التواصل من خلال الخط الساخن 16048 أو الرقم الخاص بخدمة الواتس آب برقم 01221116048.