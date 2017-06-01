شركة مباشر في صدارة شركات السمسرة ببورصة النيل

أسماء السيد تصدرت شركة "مباشر إنترناشيونال" لتداول الأرواق المالية شركات السمسرة بتعاملات بورصة النيل خلال مايو الماضي، والذى يُعد الشهر، مستحوذة على حصة سوقية 8% بقيمة تداول 8 ملايين جنيه من خلال تنفيذ 1.3 ألف عملية على 10 ملايين سهم. وجاءت شركة "عربية أون لاين" للوساطة في الأوراق المالية



أسماء السيد

تصدرت شركة “مباشر إنترناشيونال” لتداول الأرواق المالية شركات السمسرة بتعاملات بورصة النيل خلال مايو الماضي، والذى يُعد الشهر، مستحوذة على حصة سوقية 8% بقيمة تداول 8 ملايين جنيه من خلال تنفيذ 1.3 ألف عملية على 10 ملايين سهم.

وجاءت شركة “عربية أون لاين” للوساطة في الأوراق المالية في الترتيب الثاني محققة قيم تداول بقيمة 5.4 مليون جنيه من خلال 725 عملية منفذة على 4.8 مليون سهم، فيما احتلت شركة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية 5% من خلال تنفيذ 731 عملية على 6.7 مليون سهم بقيمة بلغت 5 ملايين جنيه.

كما حصدت المجموعة الاقتصادية لتداول الأوراق المالية حصة سوقية 4.5% بتنفيذ 499 عملية على 5.3 مليون سهم، بقيمة 4.5 مليون جنيه، فيما احتلت “سيجما” لتداول الأوراق المالية المركز الخامس محققة قيم تداول بنحو 4 ملايين جنيه باقتناص حصة سوقية 4% من خلال تنفيذ 568 عملية على 5 ملايين سهم.