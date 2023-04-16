شركة مبادلة كابيتال تخطط لاستثمار 2.4 مليار دولار في البرازيل

تخطط شركة “مبادلة كابيتال” لاستثمار 12 مليار ريال برازيلي (2.4 مليار دولار) على مدى 10 سنوات لبناء مصنع لوقود الديزل والكيروسين المستدام للطيران في ولاية باهيا شمال شرق البرازيل، بحسب وكالة بلومبرج.

الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرّاً لها، أعلنت مساء السبت أنَّ الاستثمار سيتم من خلال “أسيلين” (Acelen)، الوحدة التابعة لها في البرازيل، وهي تتوقَّع أن يبدأ المصنع بالإنتاج في الربع الأول من عام 2026.

مذكرة التفاهم جاءت في إطار العديد من الاتفاقيات الأخرى التي وُقِّعت خلال زيارة دولة للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على مأدبة إفطار رمضانية.

استثمارات شركة مبادلة كابيتال

الرئيس البرازيلي غرّد على “تويتر”: “أعود إلى الإمارات العربية بعد 20 عاماً لتعزيز العلاقة بين البلدين”، مضيفاً أنَّ “الإمارات هي المستثمر الأول في البرازيل من بين دول المنطقة. وهي ستستضيف مؤتمر قمة المناخ (COP-28) هذا العام، وستوسّع استثماراتها في الوقود الحيوي والطاقات المتجددة”.

كما وقَّع أعضاء من الوفد البرازيلي مع نظرائهم الإماراتيين اتفاقيات تشمل التجارة والرياضة والذكاء الاصطناعي، وفقاً لحساب الحكومة البرازيلية على “توتير”.

وقَّع السفير أندريه كوريا دو لاغو مذكرة حول العمل المناخي، فيما وقَّع السفير كارلوس سيرجيو دوارتي وثيقة تعاون بين معهد “ريو برانكو” ، وأكاديمية الدكتور أنور قرقاش الدبلوماسية.

زيارة الرئيس لولا إلى أبوظبي جاءت بعد رحلة رسمية استمرت ثلاثة أيام إلى الصين. ويغادر الرئيس البرازيلي صباح اليوم الأحد متوجهاً إلى بلاده، حيث ستتوقف الرحلة لمدة ساعتين في مدينة لشبونة البرتغالية قبل أن تتوجه إلى برازيليا، لتصل الساعة 9:20 مساءً إلى العاصمة البرازيلية، بحسب أجندة الحكومة الرسمية.