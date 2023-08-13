شركة ماكدونالدز تبسط الإجراءات لتمكين المشغلين من افتتاح مطاعم جديدة

بدأت شركة “ماكدونالدز” تبسيط الإجراءات لأصحاب الامتياز الذين أخفقوا في اجتياز عمليات التفتيش للعودة إلى الامتثال لمعايير التشغيل، مما يسرّع من استعادة المشغلين لقدرتهم على افتتاح مطاعم جديدة ، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

في مذكرة اطلعت عليها “بلومبرغ نيوز”، أخبرت سلسلة الوجبات السريعة أصحاب الامتياز أنه بإمكانهم استعادة وضعيتهم الجيدة عند اجتياز زيارتين متتاليتين للمتابعة.

ستخفض التغييرات الجدول الزمني الذي اشتمل بالسابق أيضاً على فترة انتظار لعمليات التفتيش المنتظمة، وهي العملية التي قد تستغرق 6 أشهر أو أكثر. سيعتمد التوقيت في إطار العمل الجديد على مدى سرعة معالجة المشغلين للمشكلات.

افتتاح مطاعم جديدة

تمثل المراجعة أمراً مهماً لأصحاب الامتياز، لأن المشغلين الذين يعانون من تدهور وضعهم بصفة عامة لا يمكنهم فتح مطاعم إضافية، وهم غير مؤهلين لإبرام عقود جديدة في حال انتهت مدة اتفاقاتهم الحالية.

يعد ذلك آخر تحديث لمبادرة أكثر شمولاً بدأ العمل بها مطلع يناير الماضي، إذ أشارت “ماكدونالدز” إلى أنها ستقود إلى مطاعم تتمتع بإدارة أفضل.

اعترض مشغلو الامتياز على أجزاء من البرنامج، المعروف بمسمى “بي إيه سي إي” (PACE)، مبينين أنه زاد من عدد الزيارات المفاجئة من المفتشين المعيّنين من قبل الشركة. يشغل أصحاب الامتياز أكثر من 90% من مواقع الشركة.

أوضحت مذكرة “ماكدونالدز” أنها لن تفتش خلال أيام الأحد مؤقتاً على الأقل. في الوقت الراهن، لن تتم معاقبة مشغلي الامتياز أيضاً على المعدات التي لا يمكنهم إصلاحها بسبب معوقات سلاسل التوريد.

يقيّم برنامج “بي إيه سي إي” المطاعم من حيث سلامة الأغذية والنظافة والخدمة والجودة. بلغ أداء سلامة الأغذية أعلى مستوياته على الإطلاق، بحسب مذكرة موقعة من قبل نائب رئيس “ماكدونالدز” للعمليات المحلية فال ماتيلييه.

رضا العملاء

في رسالة عبر البريد الإلكتروني، خصت الشركة “بلومبرج” برسالة من رئيس “ماكدونالدز” في الولايات المتحدة الأميركية جو إرلينغر بعد تقرير أرباح الشركة الذي صدر أواخر يوليو الماضي. أشار فيه إرلينغر إلى أن البرنامج ساعد على تحسين درجات رضا العملاء، وأسهم في تقليص زمن تلبية طلبات الطعام من السيارة.

أضاف أن معدل تغيّر الموظفين تراجع أيضاً، إذ بلغت معدلات مغادرة الوظيفة أدنى مستوياتها خلال 18 شهراً.

أعلنت “ماكدونالدز” عن نتائج مبيعات وأرباح الربع الثاني التي تجاوزت تقديرات المحللين، على الرغم من أنها حذرت من تراجع معدل النمو بوقت لاحق من السنة الجارية نظراً لظروف اقتصادية صعبة.

صعدت أسهم الشركة 9.1% خلال 2023 حتى إغلاق يوم الجمعة، وهذا أقل من ارتفاع بنسبة 9.7% لمؤشر “ستاندرد أند بورز 500” للمطاعم، بعد تراجع 1.7% خلال 2022.