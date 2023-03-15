شركة ماستر كارد تعيّن إنجي برعي مديرًا لها في مصر

أعلنت شركة ماستر كارد عن تعيين المصرية إنجي برعي كنائب رئيس ومدير للشركة بمصر، ويأتي ذلك تأكيدًا على التزام ماستركارد ودعمها لاستراتيجياتها في البلاد.

تتمتع إنجي برعي بخبرة مهنية كبيرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الاقتصاد، والإدارة واستشارات السياسات في العديد من المناصب التي تولتها في مختلف المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.

وستتولى إنجي في منصبها الجديد مسؤولية إعداد وتنفيذ استراتيجية ماستر كارد ودفع عملياتها بما يتماشى مع التوجهات العامة للشركة التي تهدف الى تسريع وتيرة التطور الرقمي للمدفوعات.

الشمول المالي والابتكار المصرفي

شغلت إنجي، منذ انضمامها إلى شركة ماستر كارد عام 2020، العديد من المناصب الإقليمية في الشركة ولعبت دورًا محوريًا لدفع عجلة النمو وتحقيق أهداف الشمول المالي والابتكار المصرفي؛ حيث عملت كمستشار إداري أول، وكان لها دور أساسي في تطوير مركز المستشارين في مصر ليضم أكثر من 60 خبيرًا من أفضل المواهب.

وقادت العمليات الخاصة بخدمات العملاء الاستشارية في المملكة العربية السعودية، والبحرين، والمشرق العربي قبل توليها منصب مدير خدمات العملاء الاستشارية بمنطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EEMEA). وفي كلا المنصبين، تولت إنجي قيادة مركز المستشارين في القاهرة عبر مجموعة متنوعة من المشروعات لدعم عملية التحول الرقمي في مصر.

تكنولوجيا المدفوعات والنمو الاقتصادي

وعلقت إنجي برعي قائلة: “يشرفني اختياري لهذا المنصب وتولي مسئولية قيادة شركة ماستر كارد في مصر في هذه المرحلة الهامة؛ حيث نعمل على دعم سياسات الشمول المالي والتحول الرقمي لتعزيز تكنولوجيا المدفوعات والنمو الاقتصادي في مصر”.

وأضافت: “على مدى العقدين الماضيين، لعبت ماستر كارد دورًا أساسيًا في تعزيز ودعم حلول الدفع المبتكرة في مصر، وأتطلع للعمل مع الفريق لإطلاق إمكانات السوق المحلي؛ من خلال الاستفادة من أفضل ممارسات ماستر كارد وخبرائها العالميين وتطبيق أحدث الابتكارات التكنولوجية”.

ومن جانبه قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة ماستر كارد: “تمتلك مصر العديد من المقومات والمزايا خاصة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع المبتكرة ونؤمن بقدرة الكوادر المحلية في دعم مجهوداتنا ورؤيتنا. وبتعيين إنجي برعي والاستفادة من خبرتها الواسعة، سنواصل تعزيز مكانة ماستر كارد الرائدة في السوق المصري من خلال دعم قاعدة أعمالنا القوية ونموها في مصر.”

الاستشارات وتحليل الاستثمار

قبل انضمامها إلى ماستر كارد، عملت إنجي في مجال استشارات السياسات، وتحليل الاستثمار، والاستشارات الإدارية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث عملت في Dun & Bradstreet وLogic Management Consulting.

وشاركت في تأسيس شركة استشارات إدارية خاصة بها (Acumen Consulting). كما عملت إنجي مع الحكومة المصرية وشاركت بفعالية في المبادرات الوطنية الرئيسية مثل استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

كما تحتل إنجي منصب عضو مجلس إدارة استشاري للمبادرة القومية للتوظيف التي أسستها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر وايضا لعدد من الشركات الناشئة المحلية والإقليمية، كما عملت سفيرة لشركة Lean Start-up في مصر.

إنجي حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال في التمويل، ودرجة الدراسات العليا في مجال الابتكار المؤسسي من كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة ستانفورد.