حصلت شركة ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية،على موافقة مبدئية من البنوك الدائنة للدخول فى عملية إعادة هيكلة للقروض القائمة المستحقة عليها.

وقالت ماريدايف فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء، إن هذه الجدولة تأتى فى إطار تداعيات كورونا وما أسفرت عنه من خروج الشركة من بعض العقود وتأخر عملاء آخرين فى سداد متأخراتهم المالية بما أثر سلبا على أوضاع الشركة المالية.

وتتوقع الشركة الحصول على اتفاقيات نهائية مع البنوك بخصوص الديون القائمة والتوقيع على عقود إعادة الهيكلة خلال الربع الثانى من العام الجارى 2022.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية تقلص خسائر الشركة إلى 78 مليون دولار خلال العام المالى المنتهى ديسمبر الماضى 2021، مقارنة بخسائر بلغت 143.2 مليون دولار خلال عام 2020.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 115.8 مليون دولار، خلال عام 2021، مقابل إيرادات بلغت 180.5 مليون دولار خلال عام 2020، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 22 مارس الماضى.

ماريدايف : الهند وفنزويلا وكورونا أسباب خسائر الشركة عام 2020

ماريدايف

وكشفت نتائج أعمال أسبق تحولها للخسارة بقيمة 143 مليون دولار، خلال العام المالى المنتهى ديسمبر2020، مقارنة بأرباح بلغت 2.6 مليون دولار خلال عام 2019.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة إلى 180.5 مليون دولار، خلال عام 2020، مقابل إيرادات بلغت 202.8 مليون دولار خلال عام 2019.

وعزت الشركة تلك الخسائر إلى تداعيات فيروس كورونا وتسببه فى تعطل عقد عمل فى الهند بقيمة 42 مليون دولار.

كما أرجعت خسائر سابقة إلى تعطل أعمالها فى فنزويلا بسبب الأزمة السياسية الحادة التى تعيشها منذ عامين وأكثر، وفرض حظر اقتصادي دولي عليها.

وأشارت الشركة، فى إفصاح سابق، إلى أن توقف العمل فى فنزويلا منذ أبريل 2019، أدى إلى نقص إيرادات قطاع الدعم الملاحي بأكثر من 12 مليون دولار.

تأسست الشركة عام 1978 تحت اسم ماريدايف، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ أبريل 1992، وتعمل في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية.

ويتبع ماريدايف عدة شركات عاملة فى أنحاء ليبيريا ومصر، تعمل في مجال الطاقة والخدمات البحرية للموانئ والخدمات.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 15 مايو 2018، على تعديل أغراض ماريدايف ليصبح من حقها العمل فى المياه الإقليمية وخارجها وتزويدها بما يلزم من معدات وقطع غيار.

وقالت الشركة آنذاك إن الهدف من هذا التعديل إتاحة فرص جديدة للشركة للفوز بعقود مع مختلف العملاء لتقديم خدمات ملاحية وبترولية، وإتاحة مجالات تشغيل متنوعة وزيادة حجم أعمالها.