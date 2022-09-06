شركة لوفتهانزا الألمانية تتجنب إضراب الطيارين بعد التوصل لاتفاق معهم

توصلت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلى اتفاق مع طياريها لتتجنب بذلك إضرابًا كان ليشل جميع رحلاتها للركاب وللشحن لمدة يومين بدءًا من الأربعاء.

ولم يحدد المتحدث باسم اتحاد الموظفين بالشركة نصوص الاتفاق، لكنه أكد إلغاء الإضراب.

زيادة 5.5% في الأجور

وكان الاتحاد يطالب بزيادة 5.5% في أجور الطيارين بحلول نهاية العام الجاري، وذلك وفقًا لنسبة التضخم المتصاعدة في البلاد.

وسجل التضخم في ألمانيا أعلى معدلاته منذ 50 عامًا، وبلغ 7.9% في أغسطس مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتقول لوفتهانزا إن الزيادة سترفع من تكلفة أجور الطيارين عليها بنسبة 40% وبمقدار 900 مليون يورو (900 مليون دولار).

ونظم الطيارون بالشركة إضرابًا يوم الجمعة الماضية، تسبب في إلغاء 800 رحلة.

مكاسب مهددة

كانت شركات الطيران قد بدأت لتوها في تحقيق الربحية للمرة الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وحققت لوفتهانزا ربحًا صافيًا بلغ 259 مليون يورو (236.16 مليون دولار)، في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل خسائر بقيمة 756 مليون يورو (76.8 مليون دولار) في الربع المقابل من العام الماضي.

وكان الصيف بالفعل عصيبًا على معظم العاملين بشركات الطيران في أوروبا، فقد تسبب ارتفاع الطلب على السفر في إلغاء آلاف الرحلات وطوابير طويلة لساعات في المطارات الرئيسية.

وكان العاملون في الخدمات الأرضية بلوفتهانزا نظموا إضرابًا مدته 24 ساعة في 27 يوليو ، أجبر الشركة على إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية.

وكان مقررًا لإضراب غد أن يستمر 48 ساعة لرحلات الركاب و72 ساعة لرحلات الشحن الجوي.