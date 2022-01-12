شركة لوسيد تعتزم بناء مصنع سيارات كهربائية في السعودية 2025

كشفت “لوسيد ” أنها تعتزم بناء مصنع سيارات كهربائية في السعودية بحلول عام 2025 أو 2026، حيث تجري الشركة مفاوضات بهذا الشأن حالياً بين الشركة مع الوزارات المختصة في المملكة.

مصنع سيارات كهربائية

في مقابلة لـ”بلومبرج”، على هامش أعمال “مؤتمر المعادن الدولي” المنعقد في الرياض، قال رئيس مجلس إدارة شركة “لوسيد” للسيارات الكهربائية أندور ليفريس: “بعد نجاحنا بإنتاج وبيع السيارات بنجاح في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن تركيزنا ينصب على مصنع السعودية الآن”. مُضيفاً بأن المناقشات تتم حالياً لتحديد نسبة الحصص التي سيمتلكها كل من الشركاء في هذا المشروع.

كان أشخاص مطلعون على الأمر قالوا في وقت سابق من هذا العام إن الشركة المُصنّعة لسيارة “اير سيدان” التي يبلغ ثمنها 169 ألف دولار، كانت تجري مباحثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء مصنع للسيارات الكهربائية بقرب مدينة جدة المُطلّة على البحر الأحمر.

سيكون صندوق الاستمارات العامة الذي يبلغ حجمه 360 مليار دولار، ويُعدُّ الشريك الرئيسي في “لوسيد”، مسؤولاً عن توفير الأموال لإنشاء المصنع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بحسب أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب خصوصية المحادثات.

وقع محتمل آخر للمصنع

كذلك، فإن الصندوق و”لوسيد” يقومان بدراسة موقع محتمل آخر للمصنع في مدينة نيوم الواقعة في شمال غربي السعودية.

يُذكر أن شركة “لوسيد جروب” كانت قد صرحت مؤخراً عن عزمها أيضا افتتاح معرضها الأول بالشرق الأوسط، وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون في الرياض، وذلك خلال الربع الاول من عام 2022.

تمّ ادراج “لوسيد” في مؤشر “ناسداك 100” في 11 ديسمبر من العام الماضي، وتتجاوز القيمة السوقية للشركة حالياً كلاً من شركتي “فود” و”جنرال موتورز”، إذ تبلغ نحو 60.88 مليار دولار.

كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد استثمر 1.3 مليار دولار في “لوسيد” خلال عام 2018، ثم زاد هذه الاستثمارات خلال فبراير 2021، لتبلغ حصته حالياً نحو 62% من أسهم الشركة.

وقد جاءت كلمة ليفريس خلال أعمال “مؤتمر التعدين الدولي” الذي انطلقت فعاليته اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض.