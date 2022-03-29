استثمار

 «شركة لاندمارك» توقع عقد تشغيل مول ميناء الغردقة مع هيئة موانئ البحر الأحمر

في إطار حرص الدولة لاستفادة من استثمار أصول الهيئة
نادية سلام 11:07 م, الثلاثاء, 29 مارس 22 11:07 م, الثلاثاء, 29 مارس 22

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وقعت هيئة موانيء البحر الأحمر اليوم الثلاثاء ، عقد إدارة وتشغيل المول التجاري بميناء الغردقة البحري ومحطة انتظار الركاب خارج الدائرة الجمركية بالدائري الأوسط بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ويمثلها اللواء أ ح مهندس محمد عبدالرحيم حميد رئيس مجلس إدارة الهيئة والقبطان عمرو قطايا العضو المنتدى لشركة لاند مارك للاستشارات والخدمات البحرية.

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رئيس هيئه موانيء البحر الاحمر والقبطان عمرو قطايا و العميد هيثم مدير ميناء الغردقه

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسة بالاستفادة القصوى من أصول وممتلكات الدولة، وحضر توقيع العقد مسئولي ميناء الغردقة العميد هيثم محمد إبراهيم مدير عام ميناء الغردقة البحري، وعدد من قيادات الميناء والشركة.

 وطالب رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر بضرورة سرعة البدء في الترويج للمول التجاري وشغله بأفضل الماركات والبرندات العالمية، وسرعة رفع كفاءة محطة الركاب، وإعادة تسويق الجزء الاستثماري بها.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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