شركة كيونت تحصل على الميدالية البرونزية في البيع المباشر

حصلت شركة كيونت العالمية العاملة في عمليات البيع المباشر على جائزة Bronze Stevie بصفتها أفضل شركة استطاعت تقديم النصائح والإرشادات المتكاملة للأفراد والهيئات والمؤسسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بهدف نشر الوعي حول فيروس كورونا، وجاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الأعمال الدولية السنوي السابع عشر “The International Business Awards.

وكانت كيونت قد أطلقت حملة بعنوان “تتحد كيونت من أجل غد مشرق” والتي تضمنت مجموعة من مقاطع الفيديو ورسائل على وسائل التواصل الاجتماعي لمنح عملائها رسائل تشجيعية تبث الأمل والطمأنينة، بالإضافة إلى تزويدهم بمعلومات مفيدة لإدارة أعمالهم بأمان خلال ازمة فيروس كورونا.

وأشادت لجنة المسابقة بحملة كيونت ووصفتها بأنها حملة شاملة تتضمن رسائل مبتكرة، كما أنها أحد أفضل الحملات التي تقدمت للمسابقة، حيث تعد مثال واضح لكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للاتصال مع العملاء والموزعين بجانب الحفاظ على سلامتهم”. وظهرت كيونت من خلال محتوى يعكس مسؤوليتها المجتمعية والتي تدعم الإنسانية وتنوع الثقافات.

وقالت “مالو كالوزا” الرئيس التنفيذي لشركة كيونت، إن الحظر الذي فرضته بعض الدول بسبب انتشار فيروس كورونا قد أثر كثيراً على عملائنا و موزعينا في جميع أنحاء العالم.

ولذلك كان من الضروري ان يستمر التواصل معهم لتحفيز قدرتهم على إدارة أعمالهم والاستمرار في الربح باستخدام الحلول الرقمية المتنوعة عبر شبكة الانترنت.

وأضافت “مالو كالوزا” لقد تمكن فريق كيونت من انتاج أكثر من 150 قطعة بـ ” 6 ” لغات مختلفة من خلال أكثر من 30 قناة في وسائل التواصل الاجتماعي، متضمنة تحديثات الأعمال والتغييرات على العمليات في مواجهة الوباء، ورسائل التشجيع والأمل، والمعلومات ذات الصلة حول إدارة الأعمال عبر الإنترنت، والتركيز على المعرفة بالمنتج والتعليم.

بالإضافة إلى نصائح حول تقوية المناعة، والاعلان عن المبادرات التي قامت الشركة لمساعدة المجتمعات المتأثرة بفيروس كورونا.

وقالت ماجي جالاجر، رئيس جوائز Stevie على الرغم من تأثير وباء كورونا على المنظمات والعاملين في جميع أنحاء العالم، فإن عدد وجودة الترشيحات التي تلقيناها في جوائز الأعمال الدولية لهذا تؤكد استمرار الأداء المتميز للعديد من المنظمات.

وشهد البرنامج هذا العام التزاماً مبهراً من هذه الترشيحات التي تهدف الى الحفاظ على نجاح وصحة وسلامة الموظفين والعملاء والمجتمعات.

وأوضحت ماجي جالاجر، أنه نظرًا لأن أزمة فيروس كورونا المستمرة ستمنع الفائزين من استلام جوائزهم على خشبة المسرح خلال احتفال IBA التقليدي، فسيتم الاحتفال بالفائزين بدلاً من ذلك خلال حفل افتراضي يوم الثلاثاء الموافق الأول من ديسمبر 2020.