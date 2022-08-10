شركة كوين بيس جلوبال تكبدت خسارة قياسية بقيمة 1.1 مليار دولار في الربع الثاني

تكبّدت شركة كوين بيس جلوبال” (Coinbase Global) خسارة قياسية بلغت 1.1 مليار دولار في الربع الثاني، كما تراجعت إيراداتها عن التوقعات، حيث تضرّرت أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة بسبب انخفاض أسعار الأصول الرقمية.

تراجع سهم كوين بيس جلوبال

هبطت أسهم الشركة، التي تم إدراجها لأول مرة في أبريل الماضي، بنحو 6% في تداولات ما قبل السوق في أميركا. لتصل خسائر أسهمها إلى 65% حتى الآن هذا العام وسط ما تم وصفه بأنّه أحدث “شتاء التشفير”.

انخفضت الإيرادات بأكثر من 60% لتصل إلى 808.3 مليون دولار، في مقابل تقديرات المحللين الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم البالغة 854.8 مليون دولار.

وتراجع عدد المستخدمين الشهريين إلى 9 ملايين في الربع الثاني، أي بانخفاض 2% عن الربع السابق.

وجاء حجم التداول أقل من التقديرات، وارتفعت حصة “بتكوين” من حجم التداول من 24% إلى 31%. كما انخفض إجمالي الأصول على المنصة بنسبة 63% ليصل إلى 96 مليار دولار.

في هذا الإطار، وجّهت الشركة رسالة إلى المساهمين قالت فيها: “جاء الانكماش الراهن سريعاً وعنيفاً”، وتوقعت أن تتواصل ظروف سوق العملات المشفرة في الربع الثالث.

وفي هذا الإطار، أشارت إميلي تشوي، الرئيسة التنفيذية للعمليات خلال مقابلة تلفزيونية مع “بلومبرغ” إلى أنّ عملاء التجزئة “يعزفون عن التداول” بسبب الانكماش.

شتاء التشفير

قال أوين لاو، المحلّل في “أوبنهايمر أند كو” (Oppenheimer & Co): “توقّع المستثمرون أن تشهد إيرادات التداول ربعاً صعباً جداً”، مُشيراً إلى أنّ “الأمر الهام في شتاء تشفير هو استمرار التنويع”، من خلال بناء الحصص وإيرادات الفائدة على سبيل المثال.

وفيما يتعلق بتوقعات العام بأكمله، تتوقع الشركة الآن ما بين 7 ملايين إلى 9 ملايين مستخدم شهري في المتوسط، أقلّ من التوقعات السابقة. ويقارن ذلك بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 8.7 مليون مستخدم.

شملت خسارة “كوين بيس” في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 446 مليون دولار من رسوم اضمحلال القيمة المتعلقة بالاستثمارات والشراكات، ما يجعلها أكبر خسارة تتكبّدها الشركة منذ أن أصبحت شركة عامة.

تراجع أسعار العملات المشفرة

بلغت أسعار عدد كبير من العملات المشفرة المعروفة أدنى مستوى لها منذ أكثر من 18 شهراً في يونيو عقب انهيار نظام “تيرا – لونا” (Terra-Luna) وإفلاس مراكز القوى في هذه الصناعة مثل صندوق التحوط في العملات المشفرة “ثري آروز كابيتال” (Three Arrows Capital).

“من الواضح أننا نعترف بأن هذه هي ظروف السوق المرهقة”، وفق وصف المديرة المالية أليسيا هاس، خلال مؤتمر عبر الهاتف.

ذكرت شركة “كوين بيس” في مايو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات أرسلت طلباً طوعياً للحصول على معلومات عن إدراجاتها وعملية إدراجها ولا تعرف حتى الآن ما إذا كان هذا الاستفسار سيصبح تحقيقاً رسمياً. وهي تخضع للتدقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات لاحتمال إتاحة تداول الأوراق المالية غير المسجلة، حسبما ذكرت “بلومبرغ” سابقاً.

قالت تشوي فيما يتعلق بالقضية التي تنطوي على تداول داخلي مزعوم من قبل مدير سابق لـلشركة، “لدينا سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه الكسب غير المشروع”.