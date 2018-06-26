شركة كويتية تقيم مركزًا لوجستيًا في محور قناة السويس

وكالات:وقّع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، بروتوكول تعاون مع شركة «أجيليتي» الكويتية، مساء الاثنين، لإقامة مركز الخدمات اللوجستية في منطقة شرق بورسعيد، بتكلفة 100 مليون دولار.وشدد «مميش» على أن الفترة المقبلة من الاقتصاد الم

وكالات:

وقّع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، بروتوكول تعاون مع شركة «أجيليتي» الكويتية، مساء الاثنين، لإقامة مركز الخدمات اللوجستية في منطقة شرق بورسعيد، بتكلفة 100 مليون دولار.

وشدد «مميش» على أن الفترة المقبلة من الاقتصاد المصري ستشهد التوسع في المناطق اللوجستية التي تؤدي خدمات هامة الشركات الاستثمارية، مؤكدًا أهمية المناطق اللوجستية في دعم وتعزيز فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.

وقال أن شركة «أجيليتي» من الشركات الرائدة في هذا المجال وتواكب التطورات العالمية في مجال الخدمات اللوجستية، مؤكدًا أهمية تهيئة البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات، وأن المنطقة الاقتصادية تضم 6 موانئ تحتاج إلى مثل هذه الخدمات.

وأضاف أن المناطق اللوجستية ستسهم في تطوير الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، والسنوات الأربع المقبلة سنركز على توفير الخدمات اللوجستية لأنها محور التقدم.

وتوقع «مميش» أن يبدأ عمل المركز اللوجستي الذي ستنفذة الشركة الكويتية منتصف عام العام بعد القادم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تطور العمل بالمنطقة الاقتصادية وتزايد نمو إيرادات قناة السويس.

من جانبه، عبر طارق سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي» الكويتية، عن سعادته بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية للقناة، وقال «إنها ستصبح أهم المناطق الاقتصادية على مستوى العالم لما تتمتع به من موقع جغرافي فريد».

وتوقع أن تحظى المنطقة الاقتصادية للقناة بأهمية خاصة لدى الشركات العالمية خاصة بعد نمو الطلب العالمي على التجارة.

من جانبه، قال عبدالقادر درويش، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إن البروتوكول الموقع خطوة هامة للتنمية في المنطقة الاقتصادية، متوقعًا أن تصبح منطقة شرق بورسعيد من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار في العالم.

وقال إن الخدمات اللوجستية الشركات وفي مقدمتها الإلكترونية تسهم في جذب الاستثمارات وتزيد فرص العمل، مشيرًا إلى أن المركز اللوجستي سيقدم كافة الخدمات التجارية للمستثمرين.