شركة كوسكو للشحن الصينية تسجل 9.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

أعلنت شركة الشحن الصينية العملاقة كوسكو ” COSCO SHIPPING Holdings ” أن صافي أرباحها النصف الأول من العام الجاري بلغت حوالي 9.6 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 74.45٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

في الوقت نفسه ، من المتوقع أن تصل أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب (EBIT) للأشهر الستة الأولى من عام 2022 إلى 14 مليار دولار أمريكي ، مما يمثل نموًا بارزًا بنسبة 92٪ على أساس سنوي.

وعلقت كوسكو في: “في النصف الأول من عام 2022 ، كان العرض والطلب على خدمات نقل الحاويات الدولية ضيقًا نسبيًا، وظلت معدلات شحن الصادرات للطرق الرئيسية مرتفعة”.

وأكدت شركة النقل الصينية: “خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، كانت سلسلة التوريد العالمية بطيئة للغاية بسبب تأثير جائحة Covid-19 ، وطرح العملاء العالميون متطلبات أعلى على استقرار ومرونة سلسلة التوريد.”

أشارت COSCO SHIPPING Holdings إلى أنها تعمل على ضمان قدرة الأسطول وتلبية طلب السوق على الحاويات، وتوفير حلول بديلة ، مثل النقل متعدد الوسائط “من الماء إلى الماء” والنقل متعدد الوسائط “بالسكك الحديدية المائية” ، والاستفادة من الابتكار التكنولوجي والرقمنة في نظام سلسلة التوريد.

يذكر أن خط كوسكو يأتي في المرتبة الثالثة عالميا بين خطوط الحاويات العالمية وهي مجموعة صينية وأحد الشركات الحكومية في الصين وتقوم بتشغيل العديد من محطات الحاويات لتصل إلى 40 دولة ولديها أسطول مكون من 500 سفينة حاويات بسعة 3022882 حاوية مكافئة.