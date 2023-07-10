شركة كورية تنضم لبرنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار

قالت شركة نيوبلاي التابعة لشركة نيو ويز القابضة اليوم الاثنين إنها أصبحت أول شركة كورية جنوبية خاصة بتقنية سلسلة الكتل “البلوك تشين” تنضم إلى برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، بحسب وكالة يونهاب.

وبالتالي، ستستفيد شركة “اتش لاب” (H.LAB) التي أسستها نيوبلاي في سوق أبوظبي العالمي بالإمارات في سبتمبر العام الماضي، من مجموعة متنوعة من الخدمات غير المالية بشكل شامل من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار بما في ذلك دعم مالي مختلف واستثناءات تنظيمية وإعفاءات مختلفة من التكاليف.

ومن المتوقع أن تعمل نيوبلاي مع سوق أبوظبي العالمي لدعم خطط السوق الرامية لإعداد إطار عمل متقدم لتكنولوجيا التمويل اللامركزي، وأيضا تعمل مع الشركات العالمية العاملة في الشرق الأوسط لغزو أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في نيوبلاي بارك جين-هو إن شركته ستضع معايير جديدة خاصة بتقنية البلوك تشين العالمية بناء على الدعم النشط من مكتب أبوظبي للاستثمار والتعاون مع سوق أبوظبي العالمي والبنية التحتية في أبوظبي والإمارات.