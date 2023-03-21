شركة كورية تفوز بمشروع للطاقة الشمسية في سلطنة عمان

قالت شركة كوريا للطاقة الغربية إنه تم اختيارها مع شركة EDF-R التابعة لشركة كهرباء فرنسا (EDF) كفائز نهائي بمشروع الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في ولاية منح في سلطنة عمان، والذي طرحته الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (OPWP)، بحسب وكالة يونهاب.

ويهدف المشروع إلى إنشاء محطة الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 1,000 ميجاوات في ولاية منح بمحافظة الداخلية، على بعد 170 كيلومترا جنوب غرب العاصمة.

وطرحت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مشروعي منح 1 (500 ميجاوات) ومنح 2 (500 ميجاوات) في عام 2019. وستصبح المحطة أكبر محطة للطاقة الشمسية في سلطنة عمان بعد الانتهاء من بنائها.

ويعد مشروع منح 1 الذي فازت به شركة كوريا للطاقة الغربية بالاشتراك مع EDF-R، مشروع بناء ضخم سيتم ضخ حوالي 600 مليار وون (458 مليون دولار أمريكي) فيه، وتبلغ حصة شركة كوريا للطاقة الغربية 50%.

ومن المقرر بدء المشروع في أواخر العام الجاري واكتماله في مارس 2025.

وستتولى شركة كوريا للطاقة الغربية تشغيل وبيع وصيانة وإدارة محطة الطاقة الشمسية بعد اكتمال بنائها. وستضمن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه شراء الكهرباء المولدة على مدى السنوات العشرين القادمة.

وقالت شركة كوريا للطاقة الغربية إن المشروع يعد أول مشروع للطاقة المتجددة فازت به شركة كورية جنوبية في سلطنة عمان، وأكبر مشروع للطاقة المتجددة فازت به مؤسسة عامة لتوليد الطاقة.

وقال رئيس الشركة “بارك هيونغ-دوك” إن الشركة ستبذل قصارى الجهد للفوز بمزيد من مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وإفريقيا.