شركة كورية تفوز بعقد لتوريد 200 ألف طن من خطوط أنابيب النفط للإمارات

أعلنت شركة Seah Steel الكورية لصناعة الصلب، اليوم الثلاثاء أنها فازت بصفقة لتوريد حوالي 200 ألف طن من خطوط أنابيب النفط إلى أكبر شركة نفط في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب وكالة يونهاب.

وبموجب الصفقة، ستقوم وحدة الشركة في الإمارات بتسليم خطوط الأنابيب إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” لنقل النفط الخام الذي يحتوي على كبريتيد الهيدروجين والغاز الطبيعي لمشروع النفط والغاز لـ “أدنوك”.

كما ستوفر شركة “إنوكس تيك”، ذراع الإنتاج الخاص لشركة “Seah” في إيطاليا، حوالي 14 ألف طن من الأنابيب المكسوة لـ “أدنوك” من أجل “مشروع الحيل وغشا” الذي يهدف إلى مساعدة الإمارات على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، خطوة بخطوة ابتداء من النصف الأول من العام المقبل.

وقال مسؤول من الشركة الكورية: “لقد تم الاعتراف بالقدرة التنافسية لشركات الإنتاج الخارجية لدينا في سوق أنابيب الصلب حيث فازت بعقود واسعة النطاق في الشرق الأوسط على التوالي”، مشيرا إلى أن الشركة ستواصل توسعها في المنطقة.