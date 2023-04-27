شركة كورية تفوز بجائزة أفضل صفقة لعام 2022

قالت شركة كوريا للطاقة الكهربائية اليوم الخميس إنها فازت بجائزة “أفضل صفقة لعام 2022” بمشروعها لشبكة نقل الكهرباء تحت سطح البحر في الإمارات العربية المتحدة، بحسب وكالة يونهاب.

جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقامته المجلة المالية الدولية “اي جاي جلوبال” في دبي في يوم 26 أبريل.

وكانت الشركة قد فازت بجائزة “أفضل مشروع لعام 2022” في حفل توزيع جوائز “بي إف أي” في فبراير بهذا المشروع.

وفي ديسمبر من عام 2021، فازت الشركة بمشروع شبكة نقل الكهرباء تحت سطح البحر بالاشتراك مع شركة كيوشو للطاقة الكهربائية اليابانية وشركة كهرباء فرنسا.

ونجح الكونسورتيوم في تمويل 3.1 مليارات دولار من القروض من خلال تمويل المشروع.

ويخطط لبناء الكابلات البحرية، ذات الجهد العالي والتيار المباشر بقدرة 3.2 جيجاوات ومحطة تحويل بحلول عام 2025، وتشغيلها لمدة 35 سنة مقبلة.