شركة كورية تسعى لتصدير مفاعل نووي صغير للأردن لتوليد الكهرباء

تسعى الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية لتصدير مفاعل نمطي صغير إلى الأردن لأغراض لتوليد الكهرباء، وفقا لوكالة يونهاب.

قالت الشركة إنها وقعت مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية مذكرة تفاهم للتعاون أمس في الأردن.

واتفق الجانبان على التبادل التكنولوجي الشامل للمفاعلات النمطية الصغيرة المبتكرة التي تطورها كوريا الجنوبية حاليا، وتبادل المعلومات، وإجراء دراسة جدوى بشكل مشترك.

ويدرس الأردن بجدية إدخال المفاعلات النمطية الصغيرة بعد عام 2030، استجابة لزيادة الطلب على الكهرباء. ويقوم الأردن حاليا بالتزويد بالكهرباء بالطاقة المتجددة والنفط الصخري.

ويسعى الأردن لتحديد المفاوضين المفضلين بعد العام المقبل لمشروع إدخال المفاعلات النمطية الصغيرة.

ووضعت الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية خارطة طريق لتطوير المفاعل النمطي الصغير المبتكر، وهو مفاعل الماء المضغوط المتكامل بقدرة 170 ميجاوات. وتهدف الشركة إلى الانتهاء من التصميم القياسي بحلول نهاية عام 2025، والحصول على موافقة للتصميم القياسي بحلول عام 2028.