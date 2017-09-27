شركة كورية تبحث إنشاء منطقة صناعية في مصر

أحمد اللاهونياستقبل المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، وفد جمعية التنمية الكورية المصرية (KEDA)، وذلك لبحث طلب إحدى كبرى الشركات الكورية الجنوبية إقامة منطقة صناعية كورية بمصر، وهي (شركة دريم) المتخصصة في مجال إنشاء وتطوير وإدارة المناطق الصناعية والتشييد، بحضور ه

أحمد اللاهوني

استقبل المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، وفد جمعية التنمية الكورية المصرية (KEDA)، وذلك لبحث طلب إحدى كبرى الشركات الكورية الجنوبية إقامة منطقة صناعية كورية بمصر، وهي (شركة دريم) المتخصصة في مجال إنشاء وتطوير وإدارة المناطق الصناعية والتشييد، بحضور هونج يونج رئيس مجلس إدارة الشركة.

وكشف رئيس الهيئة أن الشركة أبدت اهتمامًا بالاستثمار في مصر وخاصة مع التيسيرات الجديدة بعد التعديلات التشريعية الأخيرة، فيما يتعلق بالتراخيص وتبسيط الإجراءات وكذلك الاستفادة من الحوافز غير المسبوقة المقدمة للمستثمرين في الفترة الحالية.

وأكد دعم الحكومة المصرية الكامل للشركة لضخ استثماراتها حال اتخاذها القرار بالاستثمار في مصر بعد إنهاء دراساتها الفنية والسوقية، وكذا استعداد الهيئة لتقديم المعلومات اللازمة للجانب الكوري.

وأوضح أن الهيئة ستكون بمثابة شباك واحد للتعامل مع كافة المستثمرين الصناعيين سواء المحليين أو الأجانب، فيما يتعلق إصدار كافة التراخيص وكذلك تخصيص الأرض الصناعية.

وكشف رئيس الهيئة أن الشركة تنوي تنمية 5 ملايين م2 أراض صناعية بنظام المطور الصناعي، وستكون المنطقة بمثابة تجمع للشركات الصناعية الكورية الراغبة في الاستثمار في مصر، موضحًا أن الشركة بصدد إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع والذي سيشمل صناعات متنوعة تتميز بكثافة العمالة، لافتًا إلى أنه تم ترشيح عدة مواقع لإقامة المنطقة على الجانب الكوري في عتاقة والسادات والصعيد.

وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بالشراكة والتعاون مع الجانب الكوري وخاصة في مجال نقل التكنولوجيا والاستفادة من خبراتهم الكبيرة في مجال إنشاء وتطوير المناطق الصناعية وإدارتها.

وأوضح أن الهيئة بدأت بالفعل إنجاز شراكات مع كبرى الكيانات العالمية لتطوير وتنمية مناطق صناعية جديدة، كان آخرها توقيع عقد الأسبوع الماضي مع شركة سنغافورية لتطوير منطقة صناعية عملاقة شمال الفيوم على مساحة تزيد على 33 مليون م2.

وأوضح أن الهيئة تستهدف عدة صناعات ذات جدوى اقتصادية واستراتيجية لجذب الاستثمارات إليها خلال المرحلة المقبلة، وأهمها الصناعات الهندسية ومكونات السيارات وصناعة الإلكترونيات، فضلًا عن الصناعات كثيفة العمالة، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي.

واستعرض رئيس الهيئة عدداً من الشركات الكورية العملاقة العاملة في مصر والتي تقوم بتصدير منتجاتها إلى أفريقيا والمنطقة العربية مثل سامسونج وLG وهيونداي وغيرها من التجارب الاستثمارية الكورية الناجحة، مما يعكس ثقة المستثمرين الكوريين في مناخ الاستثمار في مصر.

جاء الاجتماع بدعوة من جمعية التنمية الكورية المصرية التي يترأسها عن الجانب المصري الدكتور حسن القلا وعن الجانب الكوري السيد كانج.

من جهته، صرح الدكتور حسن القلا، بأن الجمعية تضم في عضويتها نحو 300 شركة كورية ومصرية، موضحًا أن أهم أهداف الجمعية تنمية العلاقات بين مصر وكوريا في شتى المجالات وعلى رأسها القطاع الصناعي وخاصة المشروعات كثيفة العمالة والصناعات الصغيرة والمتوسطة مما يوفر فرص عمل، والاستفادة من الخبرات الكورية في مجال توطين التكنولوجيا، وجعل مصر مركزا لتصدير المنتجات الكورية استغلالا للاتفاقيات التجارية التي عقدتها مصر.