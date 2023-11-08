شركة كندية تعرض تحويل حمأة محطة صرف أبو رواش إلى السماد العضوى بتكلفة 120 مليون يورو

تقدم أحد الكيانات الكندية، بالتعاون مع شركة والى للمستلزمات الزراعية، بعرض للحكومة المصرية لاستغلال الحمأة الناتجة عن محطة الصرف الصحي، بمنطقة أبو رواش، وتحويلها إلى سماد عضوى.

وتعتبر الحمأة هى المخلفات الناتجة عن معالجة وتنقية المياه، سواء الشرب أو الصرف الصحي، وتكون عبارة عن مزيج من المادة الصلبة والمياه الملوثة.

قال مصدر مسئول بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى- التابع لوزارة الإسكان- إن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 120 مليون يورو، مضيفًا أن الإنتاج المتوقع سيبلغ 1000 طن سماد يوميًا.

وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء الشركة الكندية مصنع بنظام حق الانتفاع لمدة 20 عامًا، كما ستدفع ثمن الحمأة التى ستحصل عليها.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى شكل لجنة أغسطس الماضى لدراسة استغلال الحمأة فى محطة أبو رواش بصفة عامة، ومن ضمنها المقترح الذى تقدمت به الشركة الكندية، مشيرًا إلى أنه متوقع إصدارها قرارًا بشأن المشروع خلال نوفمبر الحالي، بعد تحليل هذه المادة لمعرفة هل استغلالها آمن على البيئة أم لا.

وتعد «صرف صحى أبو رواش» ثانى أكبر محطة على مستوى الجمهورية، وتخدم 9 ملايين نسمة، وتعالج 1.6 مليون متر مكعب من المياه المستعملة يوميًا، وتبلغ تكلفتها 6.2 مليار جنيه، بحسب بيانات وزارة الإسكان.