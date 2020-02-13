شركة كندية تحصل على أول رخصة من 10 سنوات للتنقيب عن الذهب في مصر

مصر مررت العام الماضي قانون جديد لتشجيع أعمال التنقيب عن الذهب

أفادت شركة “أتون ريسورسز” الكندية المختصة باستخراج الذهب، بأن السلطات المصرية وافقت على أن تمنحها رخصة تعدين الذهب.

وكانت شركة “سنتامين” – المنتج الرئيسي للذهب في البلاد – قد حصلت على رخصة تعدين الذهب قبل أكثر من عشر سنوات، حسب وكالة “رويترز”.

رخصة تعدين الذهب

وقررت مصر العام الماضي تمرير قانون جديد للتعدين بهدف تشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.

ونص القانون على العديد من الضمانات للمستثمرين شريطة إثبات جديتهم في التنقيب.

وتستحوذ مصر على العديد من المواقع المحتملة للذهب تمتد من رأس غارب على ساحل البحر الأحمر حتى جنوب مصر.

ويتواجد بجنوب سيناء 9 مواقع للذهب بجانب منطقة العوينات.

مواقع بالصحراء الشرقية

وقال مسئول بقطاع البترول والثروة إنه سيتم طرح مواقع تقع جنوب ووسط الصحراء الشرقية خلال 2020، حسب تقارير إخبارية.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تشجيع الاستثمار في مجال تصنيع الثروات المعدنية عبر تحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة.

ويعد موقع السكري هو الأهم في مصر ويصنف كثالث أكبر منجم للذهب في العالم باحتياطي يصل إلى 500 ألف أوقية في العام الواحد لمدة 25 عاما.

وتعد كذلك منطقة حمش في الصحراء الشرقية واحدة من أكثر المناطق الواعدة، وتتولى شركة حمش إدارة المنجم المتواجد في هذه المنطقة، وتم استخراج أول سبيكة تجريبية من هذا المنجم عام 2007.

المثلث الذهبي

وتمتد منطقة غنية بالذهب اصطلح على تسمتيها “المثلث الذهبي” على مساحة تصل إلى 250 ألف متر وتقع بين مدينتي سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر.

ومن المتوقع إدراجها على خريطة الاستثمار في الفترة المقبلة، وتعد منطقة حلايب وشلاتين واحدة من المناطق الصالحة لاستخراج الذهب من مصر، وتتولى شركة شلاتين الوطنية إدارة خمس مناطق هناك.

شركتان لإنتاج الذهب

وتعمل حاليا شركتان في مصر في نشاط إنتاج الذهب.. الشركة الأولى هي سنتامين الأسترالية وتعمل في منجم السكري، والثانية ماتزهولدنج القبرصية التي تعمل في منجم حمش.

وتتولى شركتان ممارسة نشاط البحث والتنقيب عن الذهب، هما شركة ” آتون مننج” الكندية، و”ثاني دبي” الإماراتية.

مزايدة للتنقيب عن الذهب

وطرحت هيئة الثروة المعدنية عام 2017 مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب داخل 5 مناطق من الصحراء الشرقية.

وأسفرت المزايدة عن ترسية منطقتين على شركة ريسوليوت مصر ليمتد ومنطقة على شركة فيرتاس مايننج ليمتد الانجليزية ومنطقة أخرى على شركة غاز الشرق المصرية ومنطقة أخرى على شركة غسان سبان الإسبانية للاستثمارات.