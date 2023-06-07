شركة كريم تستثمر في 6 مراكز هندسة بالأردن ومصر وباكستان

أعلنت شركة كريم – المنصة المتخصصة في تقديم خدمات النقل الذكي – استثمارها في 6 مراكز للهندسة في المنطقة، وتوفير عشرات فرص العمل في عمان والقاهرة والإسكندرية وكراتشي ولاهور وإسلام آباد.

ويعمل أكثر من 600 خبير في مراكز كريم للهندسة على بناء أفضل وأحدث التكنولوجيا لتشغيل تطبيق كريم المتعدد الخدمات في المنطقة، مع تمركز 55 % من إجمالي المهندسين في الأردن ومصر وباكستان وذلك بدعم من المركز الرئيسي في دبي وفريق من الخبراء الهندسيين في ألمانيا.

وتتراوح الوظائف المتاحة في مراكز هندسة كريم في الأردن ومصر وباكستان بين هندسة الواجهة الأمامية والخلفية والواجهة الكاملة وهندسة الويب وصولا إلى هندسة التطبيقات المحمولة (IOS وأندرويد) وهندسة البيانات والذكاء الاصطناعي وهندسة البنية التحتية.

يذكر أن كريم قامت منذ بداية عام 2023، بتعيين ما يقارب 80 منصبًا تقنيًا في الأردن وباكستان ومصر.



وتوفر مراكز الهندسة التابعة لكريم فرصاً للمحترفين التقنيين في المنطقة للحصول على خبرة عملية في إيجاد الحلول للمشاكل والتحديات اليومية، وذلك من خلال العمل على العديد من الخدمات الموجودة على منصة كريم المتعددة الخدمات.. ويشمل ذلك خدمات توصيل الركاب والطعام والبقالة بالإضافة إلى خدمة الدفع الإلكتروني Careem Pay.

وعلق ستيفن كروغر، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة كريم قائلاً: “منذ بداية كريم، لعب مئات المحترفين في مجال التكنولوجيا دورًا كبيراً في بناء أول منصة تسوق في المنطقة، وشاركوا في دفع المنطقة إلى المستقبل الرقمي بشكل كبير. وتُخرج الجامعات في الأردن وباكستان ومصر حوالي 90،000 مهندس برمجيات سنويًا، الا اننا نرى مع ذلك القليل فقط من الشركات التكنولوجية ذات الحجم المتوسط التي توفر فرص العمل لهؤلاء الخريجين في المنطقة مما يؤدي إلى “هجرة العقول” بشكل كبير. ونسعى في كريم الى الحد من هذه الظاهرة لأننا نشعر بالمسؤولية في تعزيز التقدم من خلال بناء مؤسسة دائمة توفر فرص عمل قوية لأهم العقول والمواهب في المنطقة.”

وعلق سليم التركي، مدير قسم الهندسة في كريم: “يسعدنا رؤية النمو السريع لفريق المهندسين في كريم كما نوفر العديد من فرص العمل في الأردن ومصر وباكستان للمواهب القوية في مجال التكنولوجيا لتنضم إلى رحلة كريم. وقد تمت كتابة أول سطر من التعليمات البرمجية في باكستان، كما أثبتت كريم خلال العقد الماضي أننا قادرين في منطقتنا على بناء تكنولوجيا منافسة على مستوى العالم. ونعمل حالياً على خلق فرص عمل أكثر للمهندسين الموهوبين في الأردن ومصر وباكستان سعياً منا لبناء جيل جديد مسلح بالتكنولوجيا. وتسعى كريم إلى إيجاد مرشحين شغوفين ومهتمين بتبسيط وتحسين حياة العملاء في المنطقة تماشياً مع رؤيتها وأهدافها.

وتتعاون كريم مع الجامعات الإقليمية والمؤسسات الأكاديمية العالمية لإجراء الأبحاث حول التحديات الإقليمية التي لم يتم التطرق إليها من قبل، وذلك للمساعدة في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وأعلنت كريم مؤخرًا عن شراكتها مع جامعة إدارة العلوم بلاهور (LUMS) لإطلاق STEF-DHNet ،وهو نموذج يعنى في توقع الطلب في الأسواق ويدمج شبكة عصبية تكاملية (CNN) مع ذاكرة قصيرة وطويلة الأمد (LSTM) وذلك لدمج الميزات الخارجية كالمعلومات المكانية الزمنية والتقاط تأثيرها على طلب العملاء لخدمات نقل الركاب.

وسيوفر برنامج الجيل القادم “Next Gen” في كريم منصة للمهندسين الطموحين لتحسين مهاراتهم واكتساب خبرة عملية واسعة. ومن خلال هذه المبادرة، سيتاح للمشاركين الفرصة للانغماس في وحدات التدريب المتنوعة، مما يتيح لهم تطوير الفهم الشامل للتقنيات المتطورة المستخدمة في يومنا هذا وتطبيقاتها في حل المشكلات والتحديات المعقدة. وتتوفر هذه الفرص في جميع مراكز هندسة تكنولوجيا الأقمار الصناعية في المنطقة.