شركة كرم سولار تحصل على رخصة لتوزيع الكهرباء عبر الطاقة الشمسية لمرسى علم

نجحت شركة كرم سولار ، إحدى شركات الطاقة الشمسية في مصر، في أن تُصبح أول شركة خاصة تحصل على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتوزيع الكهرباء في مرسى علم ، بعد حصولها على الترخيص.

ودشنت كرم سولار شبكة مرسى علم للطاقة الشمسية، وهي مبادرة إقليمية تُعد الأولى من نوعها وتهدف إلى إمداد المنتجعات في كافة مناطق مرسى علم بما تحتاجه من كهرباء. محطة كرم سولار

وستقوم خلال المرحلة الأولى بتدشين شبكة مرسى علم للطاقة الشمسية، فيما حصلت KarmSolar على ترخيص لتوصيل الكهرباء إلى منتجعات شمال مرسى علم، وهي : منتجع مرسى شقرة، وThe Oasis، ووادي صبارة، و Equinox 3 Corners، وسوليدير ريزورتس.

كما تقدمت كرم سولار بالفعل بطلب إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المُستهلك للحصول على ترخيص لتشغيل المرحلة الثانية والتي ستضيف فندق ماريوت عيون مصر إلى شبكة شمال مرسى علم للطاقة الشمسية.

وستدشن المرحلة الثالثة من المشروع شبكة جنوب مرسى علم للطاقة الشمسية والتي ستضم منتجعات وادي لحامي آزور ولحامي باي ريزورت وغيرها من المنتجعات.

وقعت المنتجعات الثمانية الأولى بالفعل اتفاقيات مع KarmSolar للانضمام إلى شبكة مرسى علم للطاقة الشمسية ، وستتكفل KarmSolar بتكاليف توصيل المنتجعات بالشبكة بالإضافة إلى إنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية مخصصة في كل منتجع لتحل محل مولدات الديزل التي تعمل في الوقت الراهن على إمداد منتجعات المنطقة بالكهرباء.

وتعد مولدات الديزل مصادر كهرباء غير مأمونة ومكلفة من حيث التشغيل والصيانة، وتسبب تلوثًا كبيرًا للهواء من خلال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

تبلغ تكلفة التوصيل بالشبكة من 5 إلى 9 مليون جنيه مصري لكل منتجع (تختلف باختلاف المسافة بين كل منتجع ونقطة الاتصال بالشبكة القومية) وستتحمل KarmSolar كافة تكاليف التوصيل.

ستسدد المنتجعات المُشاركة فواتير الكهرباء لشركة KarmSolar التي تقل بنسبة 50-60٪ عن مصاريف الطاقة السابقة، وستحصل على احتياجاتها الكهربائية من محطتها الشمسية المُخصصة وكذلك من الشبكة القومية.



سيؤدي ربط المنتجعات المُشاركة بالشبكة القومية والاعتماد على الطاقة الشمسية إلى إمدادها بالكهرباء الأرخص ثمنًا وأكثر أماناً وحماية للبيئة ودون الاستثمار المُسبق المكلف، ما يمكّن المنتجعات من العمل بشكل أكثر استدامة وأقل كلفة.

وتتطلع إلى توسيع المشروع في مرسى علم، ونعمل الآن بالفعل على استكشاف فرص جديدة لتوسيع شبكة الطاقة الشمسية لتشمل كافة أنحاء مصر”.

وتحظى منطقة مرسى علم الساحلية بسمعة رائعة كواحدة من أشهر وجهات الغوص حول العالم. نحن فخورون بأن نكون من بين المؤسسات التي تستثمر في البنية التحتية لهذه المنطقة الفريدة.

وقال مؤسس Red Sea Diving Safari (منتجع مرسى شقرة)، كان أحد أحلامي لمرسى شقرة التوقف عن استخدام مولدات الديزل لأنها مدمرة للبيئة وتمنيت استخدام مصدر طاقة متجددة مستدام. يعتبر مشروع شبكة مرسى علم الشمسية اقتصاديًا للغاية، لا سيما بعد الاتصال بالشبكة القومية