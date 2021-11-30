شركة «كاش فري» الهندية تصبح مستثمرا رئيسيا في «تلر» الإماراتية

أعلنت شركة “كاش فري” للمدفوعات والحلول المصرفية عن استثمارها مبلغ 15 مليون دولار في شركة “تلر”، التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

بهذا الاستثمار، أصبحت “كاش فري”، المتخصصة بمجال حلول الدفع في الهند بحصة سوقية تفوق 50%، أحد المستثمرين الرئيسيين في “تلر”، التي تأسست عام 2014 وتتخذ من دبي مقرّاً لها.

تعتزم الشركتان إطلاق خدمات مشتركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استناداً لمعرفة “تلر” بأسواق المنطقة وبنيتها التحتية في مجال المدفوعات.

وتستهدفان أيضا تطوير منصة مدفوعات موحدة لمساعدة التجار في الهند على قبول المدفوعات من العملاء في المنطقة، وبالعكس. علماً أن سوق المدفوعات الإلكترونية في الهند تتجاوز 20 مليار دولار سنوياً.

استثمارات جديدة في شركة “تلر” الإماراتية

تتيح منصة “تلر” قبول المدفوعات بأكثر من 120 عملة، وهي متاحة بأكثر من 30 لغة. ومن خلال عملية ربط واحدة، تمنح عملاءها الوصول لمجموعة من طرق الدفع، بما فيه “فيزا” و”ماستركارد” و”أميركان إكسبرس” و”ويونيون باي” و”آبل باي” وباي بال” و”سداد” و”مدى” و”إس تي سي باي”.

كما تقدم “تلر” مجموعة من الخدمات المالية والتجارية، تشمل التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورموز QR، والفواتير الرقمية، وخدمة “تلر اشتر الآن وادفع لاحقاً”. وتوفر منصة تجارة إلكترونية “تلر شوبز” التي تتيح للتجار إمكانية بناء متاجرهم الافتراضية الخاصة لتوفير منتجاتهم عبر الإنترنت.

وبالمناسبة، قال خليل العلمي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تلر: “تهدف خدماتنا وهذه الشراكة إلى تحقيق نظام بيئي متكامل للتجارة الإلكترونية.

ويجئ هذا لدعم جهود تحويل المدفوعات إلى مدفوعات رقمية تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تهدف لتحقيق مجتمع غير نقدي. كما وستنعكس جهودنا المشتركة في تحقيق فوائد أكبر لعملائنا والأسواق التي نعمل بها”.