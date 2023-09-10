شركة قباني تخطط للتوسع في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة قباني للأثاث عن نيتها الدخول إلى سوق المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري.

يأتى ذلك من خلال إنشاء أول فرع لقباني للأثاث في مدينة الرياض، وتهدف الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تقديم تجربة تسوق فريدة وإستثنائية لمنتجات الأثاث المنزلي.

تواجد بارز فى مصر والإمارات

يأتي هذا القرار بعد النجاح البارز الذي حققته شركة قباني للأثاث على مستوى منتجاتها وخدماتها، وتأثيرها الإيجابي في السوق المصري على مدى السنوات العشر الماضية من خلال 32 فرعًا منتشرًا في محافظات مصر المختلفة وثلاث أفرع بالإمارات العربية المتحدة.

ومع افتتاحها لأول فرع رئيسي بالمملكة العربية السعودية، تصبح هذه هي السوق الثالثة التي توسعت فيها شركة قباني للأثاث ، بعد السوقين المصري والإماراتي، حيث قامت بإفتتاح ثلاثة فروع في دبي والشارقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتعد قباني للأثاث من العلامات التجارية البارزة فى صناعة الأثاث المصرية ويتفائل الكثيرون بنجاح أعمالها فى المملكة العربية السعودية على غرار النجاح الذى تحقق فى جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة.