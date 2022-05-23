شركة فيليب موريس ترفع أسعار سجائر إل إم (مستند)

رفعت شركة فيليب موريس أسعار سجائر “إل إم” بقيمة جنيه، بينما أبقت على أسعار سجائر مارلبورو وميريت بأنواعها.

وبحسب جدول الأسعار الذي أرسلته الشركة إلى مصلحة الضرائب، فقد بلغ سعر سجائر إل إم الأحمر والأرزق والفضي 34 جنيها، مقابل 33 جنيها.

في حين بلغ سعر سعر سجائر ميريت بأنواعها 49 جنيها، ومارلبورو الأحمر والجولد، 46 جنيها للعلبة، ومارلبورو كرافتد بأنواعها 36 جنيها.

وأعلنت الشركة الشرقية ايسترن كومباني، مارس الماضي، الأسعار الجديدة للسجائر، حيث ارتفعت الأسعار جنيهًا على أصناف سجائر كليوباترا الشعبية، وهي الأصناف التي تنتجها الشركة، فيما لم تعلن الشركات المنتجة لباقي الأنواع أسعارها الجديدة بعد.