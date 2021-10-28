شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها رسميا إلى «ميتا»

يشكل تغيير اسم الشركة جزءا من جهودها لتحسين سمعتها

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الخميس، تغيير اسمها رسميا إلى ميتا، ويعكس ذلك توجه الشركة إلى عالم افتراضي يُعرف بـ”ميتافيرس”.

وتأتي هذه الخطوة فيما تتعرض الشركة لانتقادات من جهات نظامية حول العالم بشأن أعمالها.

وذكر موقع ” سي إن إن بالعربية” أنه من المتوقع أن تعلن الشركة عن الاسم الجديد الأسبوع المقبل، بحسب مصدر على علاقة مباشرة بالموضوع.

وأضاف الموقع أن فيسبوك تسعى إلى أن تصبح أكبر من مجرد شركة تُعنى بالتواصل الاجتماعي.

وفي رد على احتمال تغيير اسمها، قال متحدث باسم “فيسبوك” إن الشركة لا تعلق على الشائعات.

وتمتلك فيسبوك أيضا “إنستجرام” و”واتساب”، وقد تصبح الشركات الثلاثة تحت مظلة واحدة شبيهة بتركيبة تعتمدها شركة جوجل التي تندرج تحت الشركة الأم ألفابيت.

وقد يعكس تغيير الاسم الاتجاه الذي تسلكه الشركة وهي دمج تكنولوجيا الواقع الافتراضي ببيئة جديدة، فقد يتمكن الأشخاص من خلال هذا العالم الافتراضي من العمل والمشي والالتقاء في متجر ستاربكس افتراضيا.

وكانت فيسبوك قد أعلنت مطلع هذا الأسبوع أنها ستوظف 10 آلاف شخص في أوروبا للعمل على ابتكار الميتافيرس.

وقد يشكل تغيير اسم الشركة جزءا من جهودها لتحسين سمعتها بعد سلسلة من الأخبار السيئة التي طالت منصاتها كالتضليل والأثر السلبي على صحة بعض المستخدمين العقلية.