شركة فيزا تكشف عن المتأهلين للتصفيات النهائية لمبادرة «Visa في كل مكان 2022»

كشفت شركة Visa اليوم عن قائمة المتأهلين النهائيين الخمسة عن منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والذين سيتقدمون بعروضهم ضمن مبادرة “Visa في كل مكان”، برنامج الابتكار العالمي والمنافسات الذي يجمع الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية.

وشهدت نسخة هذا العام أكثر من 1300 مشارك من جميع أنحاء المنطقة، عرضوا حلول المدفوعات والحلول التجارية المبتكرة الموجهة للمستهلكين الأفراد والشركات.

وسيتنافس المتأهلون للتصفيات النهائية لفرصة الفوز بعدد من الجوائز المالية، بما في ذلك جائزة “تصويت الجمهور” وجائزة “Visa دايركت” المخصصة. وستضمن الشركة الفائزة أيضاً مقعدها في النهائيات العالمية المزمع تنظيمها في دولة قطر في نوفمبر 2022.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في التصفيات الإقليمية لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يوم الجمعة 17 نوفمبر 2022 الساعة السادسة مساءً بتوقيت منطقة الخليج القياسي عبر منصة عبر مدونة “تك كرانش” (TechCrunch)

وقال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول ورئيس الشراكات والابتكار والحلول الرقمية في شركة Visa في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: تبذل شركات التكنولوجيا المالية ومزودو حلول المدفوعات الآخرين جهوداً متواصلة للارتقاء بأنظمة الدفع المخصصة للمستهلكين والشركات على حد سواء.. وهو أمر من شأنه تعزيز قدرة الأفراد على الوصول إلى الأموال التي يحتاجونها بسرعة، لاسيما في ضوء الحاجة الماسة لتوفير مثل هذه المزايا والتي ظهرت بوضوح خلال الجائحة. وفي منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على وجه التحديد، شهدنا نمواً كبيراً لقطاع التكنولوجيا المالية. ومجدداً هذا العام، لمسنا في المبادرة ارتفاعاً بعدد المتقدمين للمسابقة من المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث تضاعف العدد الإجمالي للطلبات تقريباً مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف، يقدم ذلك دلالة واضحة على المكانة والأهمية المتنامية لهذه المنطقة في قطاع التكنولوجيا المالية، وما يقدمه اقتصادها الرقمي من إمكانات نمو هائلة”.

وبالمجمل، نجحت خمس شركات في الوصول إلى التصفيات النهائية عن منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ضمن مسابقة مبادرة “Visa في كل مكان

1. “كير باي” من نيجيريا، مزود حلول الخدمات الصحية الذي يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتعزيز قدرتهم على تحمل تكاليفها من خلال خطط التأمين والحسومات.

2. “كيو لوب” Qlub من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو حل للمدفوعات في المطاعم، حيث يمكن العملاء من عرض فواتيرهم وتقسيمها ودفعها ببساطة من خلال مسح رمز الاستجابة السريع. وتشمل المزايا الأخرى طلب الطعام وتحليل البيانات وتبسيط ورقمنة تجربة تناول الطعام في المطاعم

3. “ثرايف أجريك” من نيجيريا، شركة تكنولوجيا زراعية تتيح إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية وعبر كافة سلسلة القيمة الزراعية بهدف تزويد صغار المزارعين بالخدمات المالية، والخدمات والمنتجات الزراعية، والتوجيه والإرشاد، وتعزيز وصولهم إلى الأسواق وخدمات التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع.

4. “نقابتي” من مصر، منصة مخصصة للأجهزة المتحركة تعمل على أتمتة خدمات النقابات وتسهل الاتصال بأعضائها. ويمكن لمستخدمي المنصة الوصول إلى الحلول الصحية الطبية والخدمات المالية الرئيسية الأخرى، والتي تم تزويدها بحلول دفع مختلفة.

5. “نقودلت” من المملكة العربية السعودية، وهي منصة رقمية موحدة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة نفقاتها ومشترياتها وتسجيل الفواتير مباشرة من خلال البطاقات المصرفية المخصصة للشركات.

حول مبادرة “Visa في كل مكان”:

تعتبر مبادرة “Visa في كل مكان” برنامج ابتكار مفتوح يشرع الآفاق للشركات الناشئة نحو فرص جديدة ويمنحها منصة عالمية لعرض حلولها الرائدة.

تم إطلاق البرنامج لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2015، وسرعان ما توسع ليصبح برنامجاً عالمياً. وحتى تاريخه، شارك في المبادرة ما يقرب من 8500 شركة ناشئة، واستطاعت بشكل جماعي جمع تمويل بأكثر من 16 مليار دولار.

يذكر أن باب المشاركة بمبادرة “Visa في كل مكان” مفتوح لجميع الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات المستقبلية التي تواجه أنظمة المدفوعات والتجارة. كما أنها تدعم الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية بطريقتين:

المشاركة في المسابقة التي توفر لها منصة عالمية لعرض حلولها على لجنة من خبراء المدفوعات، والفوز بجوائز نقدية واكتساب اهتمام أوسع في هذا القطاع. الاستفادة من البرنامج الرائد الذي يربط الشركات الناشئة بشبكة شركاء Visa العالمية. هذه الشبكة متاحة لفرق Visa من جميع أنحاء العالم في حال اقتضت الضرورة للبحث عن حلول.

نبذة عن شركة Visa

Visa شركة في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). تسهل Visa المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة كل عام. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار.