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شركة فيرجن جالاكتيك تخطط لبيع أسهمها بعد نجاح اختبار السفر عبر الفضاء

تستهدف فيرجن جالاكتيك البدء في تدشين رحلات سياحية للفضاء العام القادم
أيمن عزام 7:37 م, الأثنين, 12 يوليو 21 7:37 م, الأثنين, 12 يوليو 21

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تقدمت شركة فيرجن جالاكتيك بطلب لبيع أسهم بقيمة 500 مليون دولار في أعقاب نجاح اختبار السفر عبر الفضاء الذي نفذه مؤسس الشركة ريتشارد برانسون، والذي نال استحسان حي المال في وول ستريت.

نجاح اختبار السفر عبر الفضاء

وتقول وكالة بلومبرج إن نجاح المهمة التي استغرقت ساعة وقطعت 50 ميلا (80 كيلو متر) فوق سطح الأرض عززت خطة شركة فيرجن جالاكتيك القابضة التي تستهدف البدء في تدشين رحلات سياحية للفضاء العام  القادم.

لكن أسهم الشركة هبطت بعد الإعلان الإثنين عن صفقة بيع محتملة للأسهم، لأنها رجحت احتياج الشركة لتمويل إضافي تمهيدا لبدء نشاطها التجاري.

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وتحدث برانسون إلى الضيوف الذي احتفلوا بنجاح الرحلة: “أهلا بعصر الفضاء الجديد”.

وقال كين هاربرت المحلل لدى شركة كاناكورد جنيوتي  إن الإنجاز الذي حققه برانسون يعد بمثابة ” انقلاب  تسويقي هائل” سيصعب تجاهله من قبل الجمهور.

وأردف:”  التحدي الآن سيكمن في محافظة الشركة على الزخم وتدشين خطة للسفر عام 2022 تؤكد توفر فرصة تجارية متزايدة قابلة للتكرار للسفر عبر الفضاء.”

وهبطت أسهم شركة فيرجن جالاكتيك بنسبة 13% إلى 42.13 دولار في نيويورك بعد أن تراجعت بنسبة 15% لتسجل أكبر تراجع خلال منتصف التعاملات منذ 29 يونيو.

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وكانت الأسهم المتقلبة للشركة التي تأرجحت خلال الأسابيع القليلة الماضية قد تضاعفت العام الماضي حتى يوم 9 يوليو بعد إعلانها عودة برنامجها  الفضائي  التجريبي.

وتخطط شركة فيرجن جالاكتيك لبدء تنفيذ رحلات فضاء سياحية لخدمة ما يربو على 600 زبون في مطلع عام 2022.

وقالت الشركة إنها ستستأنف بيع التذاكر بعد استكمال رحلات الصيف التجريبية . ومن المرجح تخطى الأسعار السابقة للتذاكر التي استقرت عند مستوى 250 ألف دولار للمقعد الواحد.

ويخطط جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون دوت كوم السفر إلى الفضاء عبر رنامج بلو اورجن.

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وقال برانسون الذي أسس شركة فيرجن جالاكتيك عام 2004 إن رؤية الأرض من الفضاء لن تغادر مخيلته.

وقال كولن بينت مهندس العمليات الذي صاحب برانسون في رحلته:” نظرت من النافذة وكان المشهد مذهلا.”

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بقلم أيمن عزام

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