شركة فولكس فاجن تبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية

نادية صابراستقبل اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفداً من شركة فولكس فاجن الألمانية برئاسة جينس هانفيلد مسئول السياسات الدولية والاوربية.وذلك لبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية والتعرف على الحوافز والمزايا التي تقدمها المنطقة للمستثمرين وذ



نادية صابر

استقبل اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفداً من شركة فولكس فاجن الألمانية برئاسة جينس هانفيلد مسئول السياسات الدولية والاوربية.وذلك لبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية والتعرف على الحوافز والمزايا التي تقدمها المنطقة للمستثمرين وذلك في إطار اهتمام عدد من الشركات الألمانية بالمنطقة الاقتصادية بعد الجولة الترويجية للفريق مميش لألمانيا في سبتمبر 2017 والتي اسفرت عن عدد من النتائج الإيجابية منها عودة مرسيدس للسوق المصري وتوقيع اتفاقيات مع شركة سيمنس لإنشاء معاهد فنية لتدريب العمالة في المنطقة.

وقام اللواء بحري عبد القادر درويش بتقديم عرض تقديمي عن المنطقة اشتمل على التعريف بالبنية التنظيمية والتشريعية للمنطقة والحوافز المالية والاتفاقيات التجارية والإعفاءات الجمركية والتنوع الجغرافي الذي تتمتع به المنطقة وانخفاض تكلفة التشغيل بالإضافة إلى وجود هذه المنطقة على ضفتي قناة السويس والذي يمر سنويا من خلال مجراها الملاحي حوالي 17 ألف سفينة تمثل حوالي 11 % من حجم التجارة العالمية.

وعقب ذلك قام الوفد بجولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس ثم انفاق الاسماعيلية والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والأرصفة البحرية في شرق بورسعيد.

وقال الفريق مميش إن المنطقة الاقتصادية هي منطقة تمثل حلم مصري شرعنا في تنفيذه بأيدي مصرية ونحن نعمل على ذلك باستقطاب كبرى الشركات العالمية، وتمثل شركة فولكس فاجن واحدة منها لذا فنحن نرحب بها وباستثماراتها في المنطقة والتي تمثل إضافة قوية للمنطقة وللاستثمار في مصر.

وقال اللواء بحري عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية إن شركة فولكس الألمانية هي شركة عالمية بما تضمه من 12 ماركة عالمية وتضم أنشطة كثيرة ومتنوعة ويتمثل موقع انتاجها في إفريقيا في دولة جنوب إفريقيا بنسبة 3.3% من انتاجها الكلي ،لذا فنحن نبحث مع الشركة العمل في المنطقة الاقتصادية سواء من خلال إنشاء مصنع لها لإنتاج مكوناتها او من خلال إنشاء مركز توزيع لوجستي ،وأضاف درويش إن المنطقة بما تمنحه من حوافز وبما تمثله من محور لوجستي ستكون من ضمن أولويات الشركة بعد الدراسة الكلية للاستثمار في المنطقة.

وفد ضم وفد الهيئة المهندس امير عبد الغفار رئيس قطاع المشروعات،واللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس المنطقة الضرائب والجمارك والأستاذة امانئ عيسوي مستشار رئيس المنطقة للعلاقات الدولية.