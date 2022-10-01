شركة غازبروم تعلق تسليم الغاز الطبيعي إلى إيطاليا

علّقت شركة غازبروم الروسية تسليم الغاز الطبيعي إلى إيطاليا، مما أدى إلى تصعيد أزمة الطاقة المتفاقمة في أوروبا.

أبلغت “غازبروم” بأنَّها غير قادرة على تأكيد أحجام الغاز المطلوبة اليوم، مشيرة إلى أنَّه لا يمكن توريد الغاز عبر النمسا.

وقالت “إيني”، أكبر شركة نفط إيطالية، في بيان على موقعها على الإنترنت، اليوم السبت، إنَّ إمدادات الغاز الروسي اليوم إلى “إيني” عبر نقطة دخول “تارفيسيو” ستكون عند الصفر.

تعليق تسليم الغاز الطبيعي

قال متحدث باسم “إيني”: “نعمل على التحقق مع (غازبروم) بشأن ما إذا كان من الممكن إعادة تنشيط التدفقات إلى إيطاليا”.

تسارع الدول الأوروبية لإيجاد بدائل للغاز الروسي والحماية من انقطاع الإمدادات، حيث يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خنق الطاقة في القارة للضغط على الاتحاد الأوروبي خلال عدة جولات من العقوبات رداً على غزو أوكرانيا.

يأتي قطع الغاز الإيطالي بعد أيام من انفجارات تحت الماء شلت خط أنابيب الغاز الرئيسي “نورد ستريم” الذي يربط روسيا بأوروبا.

وردد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس تقييمات قادة أوروبا الغربية بأنَّ خطوط الأنابيب تعرضت للتخريب، وأضاف أنَّه لا ينبغي الوثوق بالتصريحات الروسية حول الحادث.